Como assistir ao jogo de hoje entre Nottingham Forest e Fenerbahçe pela Liga Europa: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Nottingham Forest x Fenerbahçe, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Paramount+
|Reino Unido
|TNT Sports
|Austrália
|Stan Sport
|Canadá
|Fubo Canadá
|África do Sul/África Subsaariana
|SuperSport
|Malásia
|beIN Sports Malásia
|Oriente Médio
|beIN Sports MENA
Como assistir Nottingham Forest x Fenerbahçe com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do pontapé inicial de Nottingham Forest x Fenerbahçe
O jogo de hoje entre Nottingham Forest e Fenerbahce terá início às 20:00 de 26 de fevereiro de 2026.
Previsão da partida
Na semana passada, em Istambul, o Forest teve um desempenho impressionante sob o comando do novo técnico Vítor Pereira, derrotando seu antigo clube com uma vitória por 3 a 0. Gols de Murillo, Igor Jesus e do capitão Morgan Gibbs-White deram ao time da Premier League uma vantagem confortável.
Para o Fenerbahçe, a tarefa é gigantesca. Eles chegam a East Midlands precisando marcar pelo menos três gols contra o Forest, que não sofreu gols nos últimos três jogos em casa pela Europa.
Notícias e escalações das equipes
Guia passo a passo da VPN para assistir Nottingham Forest x Fenerbahçe hoje
NordVPN
- Baixe e instale: inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.