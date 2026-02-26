Como assistir ao jogo de hoje entre Nottingham Forest e Fenerbahçe pela Liga Europa: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Nottingham Forest x Fenerbahçe, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir Nottingham Forest x Fenerbahçe com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial de Nottingham Forest x Fenerbahçe

Liga Europa - Europa League City Ground, Nottingham

O jogo de hoje entre Nottingham Forest e Fenerbahce terá início às 20:00 de 26 de fevereiro de 2026.

Previsão da partida

Na semana passada, em Istambul, o Forest teve um desempenho impressionante sob o comando do novo técnico Vítor Pereira, derrotando seu antigo clube com uma vitória por 3 a 0. Gols de Murillo, Igor Jesus e do capitão Morgan Gibbs-White deram ao time da Premier League uma vantagem confortável.

Para o Fenerbahçe, a tarefa é gigantesca. Eles chegam a East Midlands precisando marcar pelo menos três gols contra o Forest, que não sofreu gols nos últimos três jogos em casa pela Europa.

Notícias e escalações das equipes

Forma

Registro frente a frente

NFO Um FB 1 0 Empate 0 Fenerbahçe 0 - 3 Nottingham Forest 3 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 0/1

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir Nottingham Forest x Fenerbahçe hoje

Baixe e instale: inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: