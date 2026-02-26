Goal.com
Liga Europa
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoFenerbahçe
Renuka Odedra

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Nottingham Forest e Fenerbahçe pela Liga Europa: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Liga Europa entre Nottingham Forest e Fenerbahçe, bem como a hora do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Nottingham Forest x Fenerbahçe, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir Nottingham Forest x Fenerbahçe com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial de Nottingham Forest x Fenerbahçe

crest
Liga Europa - Europa League
City Ground, Nottingham

O jogo de hoje entre Nottingham Forest e Fenerbahce terá início às 20:00 de 26 de fevereiro de 2026.

Previsão da partida 

Nottingham Forest vs FenerbahceGetty Images

Na semana passada, em Istambul, o Forest teve um desempenho impressionante sob o comando do novo técnico Vítor Pereira, derrotando seu antigo clube com uma vitória por 3 a 0. Gols de Murillo, Igor Jesus e do capitão Morgan Gibbs-White deram ao time da Premier League uma vantagem confortável.

Para o Fenerbahçe, a tarefa é gigantesca. Eles chegam a East Midlands precisando marcar pelo menos três gols contra o Forest, que não sofreu gols nos últimos três jogos em casa pela Europa.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Nottingham Forest x Fenerbahçe

Nottingham ForestHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestFB
27
S. Ortega
5
Murillo
31
N. Milenkovic
3
N. Williams
34
O. Aina
8
E. Anderson
21
O. Hutchinson
6
I. Sangare
7
C. Hudson-Odoi
10
M. Gibbs-White
19
I. Jesus
13
T. Cetin
67
E. Uregen
14
Y. Demir
18
M. Muldur
27
N. Semedo
21
M. Asensio
17
N. Kante
6
M. Guendouzi
9
K. Akturkoglu
45
D. Nene
26
S. Cherif

4-2-3-1

FBAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • V. Pereira

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Tedesco

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

NFO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

FB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/8
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Registro frente a frente

NFO

Um

FB

1

0

Empate

0

3

Gols feitos

0
Jogos com mais de 2.5 gols
1/1
Ambos os times marcam
0/1

Classificação

