O Manchester United está voando sob o comando de Michael Carrick e se sente confiante antes da visita ao Newcastle, que está em dificuldades.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Newcastle United x Manchester United, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir Newcastle United x Manchester United com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Hora do início da partida entre Newcastle United e Manchester United

Premier League - Premier League St James' Park

Newcastle United x Manchester United terá início em 4 de março de 2026 às 15h15 EST e 20h15 GMT.

Previsão da partida

O desempenho do Newcastle é motivo de grande preocupação. O time perdeu três partidas consecutivas da Premier League em casa, e seus 36 pontos o colocam mais perto da zona de rebaixamento do que dos cinco primeiros colocados.

O Magpies venceu apenas uma das últimas sete partidas da liga, com a quinta derrota nas últimas seis ocorrendo no sábado, em uma triste derrota por 3 a 2 em casa contra o Everton.

O Manchester United, em contraste, está em ascensão, invicto em 11 partidas da liga e entre os três primeiros colocados. Sob o comando de Michael Carrick, os Red Devils conquistaram impressionantes 19 pontos em 21 possíveis desde 17 de janeiro.

Getty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Jacob Ramsey, do Newcastle, assim como Luke Shaw e Harry Maguire, do United, foram substituídos devido a doenças no fim de semana, então sua participação nesta partida é duvidosa.

O United perdeu suas últimas três visitas ao St James' Park pela Premier League.

Bruno Fernandes chegou a 13 assistências na Premier League nesta temporada no fim de semana - apenas David Beckham (15) e Nani (14) conseguiram mais pelo United em uma campanha na competição.

Getty Images

Notícias da equipe e escalações

Formulário

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Newcastle United x Manchester United hoje

