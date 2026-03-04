O Manchester United está voando sob o comando de Michael Carrick e se sente confiante antes da visita ao Newcastle, que está em dificuldades.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Newcastle United x Manchester United, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Peacock
|Reino Unido
|TNT Sports
|Austrália
|Stan Sport
|Canadá
|Fubo Canadá
|Índia
|JioStar
|Sul/África Subsaariana
|SuperSport
|Malásia
|Astro
|Oriente Médio
|beIN Sports MENA
Como assistir Newcastle United x Manchester United com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do início da partida entre Newcastle United e Manchester United
Newcastle United x Manchester United terá início em 4 de março de 2026 às 15h15 EST e 20h15 GMT.
Previsão da partida
O desempenho do Newcastle é motivo de grande preocupação. O time perdeu três partidas consecutivas da Premier League em casa, e seus 36 pontos o colocam mais perto da zona de rebaixamento do que dos cinco primeiros colocados.
O Magpies venceu apenas uma das últimas sete partidas da liga, com a quinta derrota nas últimas seis ocorrendo no sábado, em uma triste derrota por 3 a 2 em casa contra o Everton.
O Manchester United, em contraste, está em ascensão, invicto em 11 partidas da liga e entre os três primeiros colocados. Sob o comando de Michael Carrick, os Red Devils conquistaram impressionantes 19 pontos em 21 possíveis desde 17 de janeiro.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
Jacob Ramsey, do Newcastle, assim como Luke Shaw e Harry Maguire, do United, foram substituídos devido a doenças no fim de semana, então sua participação nesta partida é duvidosa.
O United perdeu suas últimas três visitas ao St James' Park pela Premier League.
Bruno Fernandes chegou a 13 assistências na Premier League nesta temporada no fim de semana - apenas David Beckham (15) e Nani (14) conseguiram mais pelo United em uma campanha na competição.
Notícias da equipe e escalações
Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Newcastle United x Manchester United hoje
- Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, têm aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.