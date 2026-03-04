Goal.com
Premier League
team-logoNewcastle
St James' Park
team-logoManchester United
Como assistir ao jogo de hoje entre Newcastle United e Manchester United pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Premier League entre Newcastle United e Manchester United, bem como o horário do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

O Manchester United está voando sob o comando de Michael Carrick e se sente confiante antes da visita ao Newcastle, que está em dificuldades. 

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Newcastle United x Manchester United, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Hora do início da partida entre Newcastle United e Manchester United

Premier League - Premier League
St James' Park

Newcastle United x Manchester United terá início em 4 de março de 2026 às 15h15 EST e 20h15 GMT. 

Previsão da partida

O desempenho do Newcastle é motivo de grande preocupação. O time perdeu três partidas consecutivas da Premier League em casa, e seus 36 pontos o colocam mais perto da zona de rebaixamento do que dos cinco primeiros colocados.

O Magpies venceu apenas uma das últimas sete partidas da liga, com a quinta derrota nas últimas seis ocorrendo no sábado, em uma triste derrota por 3 a 2 em casa contra o Everton. 

O Manchester United, em contraste, está em ascensão, invicto em 11 partidas da liga e entre os três primeiros colocados. Sob o comando de Michael Carrick, os Red Devils conquistaram impressionantes 19 pontos em 21 possíveis desde 17 de janeiro. 

Manchester United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Jacob Ramsey, do Newcastle, assim como Luke Shaw e Harry Maguire, do United, foram substituídos devido a doenças no fim de semana, então sua participação nesta partida é duvidosa.

O United perdeu suas últimas três visitas ao St James' Park pela Premier League.

Bruno Fernandes chegou a 13 assistências na Premier League nesta temporada no fim de semana - apenas David Beckham (15) e Nani (14) conseguiram mais pelo United em uma campanha na competição.

Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Newcastle x Manchester United

NewcastleHome team crest

4-3-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestMUN
1
N. Pope
2
K. Trippier
12
M. Thiaw
3
L. Hall
4
S. Botman
8
S. Tonali
7
Joelinton
41
J. Ramsey
11
H. Barnes
23
J. Murphy
10
A. Gordon
31
S. Lammens
3
N. Mazraoui
15
L. Yoro
26
A. Heaven
2
D. Dalot
10
M. Cunha
18
Casemiro
8
B. Fernandes
37
K. Mainoo
19
B. Mbeumo
30
B. Sesko

4-2-3-1

MUNAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • E. Howe

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Carrick

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Formulário

NEW
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
15/9
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

MUN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Registro frente a frente

NEW

Outros

MUN

3

Vitórias

0

Empate

2

Vitórias

9

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

0