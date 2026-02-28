Goal.com
Premier League
Newcastle
St James' Park
Everton
Renuka Odedra

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Newcastle United e Everton pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Premier League entre Newcastle United e Everton, bem como o horário do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Newcastle United x Everton, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAPeacock
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
Sul/África SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao Newcastle United x Everton com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início de Newcastle United x Everton

O jogo de hoje entre Newcastle United e Everton terá início às 15h do dia 28 de fevereiro de 2026.

Previsão da partida 

Newcastle UnitedGetty Images

O St. James' Park será palco de uma batalha decisiva no meio da tabela neste sábado, quando o Newcastle United enfrentar o Everton. Separados por apenas um ponto na classificação da Premier League, os dois clubes estão desesperados para sair da fase irregular e manter vivas suas aspirações europeias para 2026.

Os Magpies têm sido um time de “tudo ou nada” ultimamente. Embora tenham obtido sucesso nas eliminatórias da Liga dos Campeões da UEFA contra o Qarabag, seu desempenho doméstico tem sido irregular, com a mais recente derrota por 2 a 1 para o Manchester City.

O Everton, agora sob o comando de David Moyes, busca quebrar uma sequência de duas derrotas consecutivas. Os Toffees têm sido sólidos defensivamente durante grande parte da temporada, mas têm se mostrado ineficazes no ataque após uma série de lesões em jogadores criativos importantes.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Newcastle x Everton

NewcastleHome team crest

4-3-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestEVE
1
N. Pope
33
D. Burn
2
K. Trippier
3
L. Hall
12
M. Thiaw
8
S. Tonali
7
Joelinton
27
N. Woltemade
20
A. Elanga
10
A. Gordon
11
H. Barnes
1
J. Pickford
5
M. Keane
32
J. Branthwaite
6
J. Tarkowski
15
J. O'Brien
10
I. Ndiaye
27
I. Gueye
22
K. Dewsbury-Hall
37
J. Garner
45
H. Armstrong
11
T. Barry

4-2-3-1

EVEAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • E. Howe

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Moyes

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

NEW
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
15/7
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

EVE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

Registro de confrontos diretos

NEW

Outros

EVE

1

2

Empates

2

Vitórias

5

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Newcastle United x Everton hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

