Como assistir ao jogo de hoje entre Newcastle United e Everton pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Newcastle United x Everton, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao Newcastle United x Everton com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início de Newcastle United x Everton

Premier League - Premier League St James' Park

O jogo de hoje entre Newcastle United e Everton terá início às 15h do dia 28 de fevereiro de 2026.

Previsão da partida

Getty Images

O St. James' Park será palco de uma batalha decisiva no meio da tabela neste sábado, quando o Newcastle United enfrentar o Everton. Separados por apenas um ponto na classificação da Premier League, os dois clubes estão desesperados para sair da fase irregular e manter vivas suas aspirações europeias para 2026.

Os Magpies têm sido um time de “tudo ou nada” ultimamente. Embora tenham obtido sucesso nas eliminatórias da Liga dos Campeões da UEFA contra o Qarabag, seu desempenho doméstico tem sido irregular, com a mais recente derrota por 2 a 1 para o Manchester City.

O Everton, agora sob o comando de David Moyes, busca quebrar uma sequência de duas derrotas consecutivas. Os Toffees têm sido sólidos defensivamente durante grande parte da temporada, mas têm se mostrado ineficazes no ataque após uma série de lesões em jogadores criativos importantes.

Notícias e escalações das equipes

Forma

Registro de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Newcastle United x Everton hoje

NordVPN

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: