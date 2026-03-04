A expectativa está crescendo para o próximo confronto da Liga MX, uma partida que promete ser decisiva tanto para o Monterrey quanto para o Querétaro no Estádio BBVA Bancomer.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Monterrey x Querétaro FC, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.
Como assistir ao Monterrey x Querétaro FC com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do início da partida entre Monterrey e Querétaro FC
Monterrey x Queretaro começa em 5 de março de 2026 às 20:00 EST e 01:00 GMT.
Previsão da partida
O Monterrey entra neste confronto determinado a superar a derrota recente em casa e provar que ainda pode lutar pelas vagas nos playoffs. Seu adversário, o Querétaro, por outro lado, continua preso na parte inferior da tabela, lutando contra a inconsistência e buscando respostas.
Com a torcida no estádio prometendo trazer energia e confiança, o time da casa estará ansioso para aproveitar esse apoio e transformá-lo em impulso. Para os visitantes, este é mais um teste de resiliência, mas para os anfitriões, parece ser o palco perfeito para se recompor, se reorganizar e lembrar à liga suas ambições.
Estatísticas importantes e desempenho recente
A equipe da casa chega a este jogo na nona posição da tabela, com dez pontos, mas seu desempenho recente tem sido irregular, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Eles têm demonstrado habilidade para começar bem em casa, muitas vezes assumindo a liderança no intervalo, o que pode ser um fator importante novamente. No ataque, Uroš Đurđević contribuiu com dois gols, enquanto Óliver Torres tem sido uma presença constante no meio-campo, combinando duas assistências com um trabalho defensivo incansável.
Os visitantes, por sua vez, chegam na 17ª posição e continuam lutando contra a inconsistência. Suas últimas cinco partidas renderam uma vitória, dois empates e duas derrotas, e os jogos fora de casa têm sido especialmente difíceis; falhas no início das partidas deixaram o time atrás no placar no intervalo na maioria desses jogos. A fragilidade defensiva custou pontos valiosos, embora o recente empate em 2 a 2 contra o Santos Laguna tenha mostrado lampejos promissores no ataque.
Notícias e escalações das equipes
Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Monterrey x Querétaro FC hoje
- Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.