A expectativa está crescendo para o próximo confronto da Liga MX, uma partida que promete ser decisiva tanto para o Monterrey quanto para o Querétaro no Estádio BBVA Bancomer.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Monterrey x Querétaro FC, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao Monterrey x Querétaro FC com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início da partida entre Monterrey e Querétaro FC

Liga MX - Clausura Estadio BBVA

Monterrey x Queretaro começa em 5 de março de 2026 às 20:00 EST e 01:00 GMT.

Previsão da partida

O Monterrey entra neste confronto determinado a superar a derrota recente em casa e provar que ainda pode lutar pelas vagas nos playoffs. Seu adversário, o Querétaro, por outro lado, continua preso na parte inferior da tabela, lutando contra a inconsistência e buscando respostas.

Com a torcida no estádio prometendo trazer energia e confiança, o time da casa estará ansioso para aproveitar esse apoio e transformá-lo em impulso. Para os visitantes, este é mais um teste de resiliência, mas para os anfitriões, parece ser o palco perfeito para se recompor, se reorganizar e lembrar à liga suas ambições.

Estatísticas importantes e desempenho recente

A equipe da casa chega a este jogo na nona posição da tabela, com dez pontos, mas seu desempenho recente tem sido irregular, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Eles têm demonstrado habilidade para começar bem em casa, muitas vezes assumindo a liderança no intervalo, o que pode ser um fator importante novamente. No ataque, Uroš Đurđević contribuiu com dois gols, enquanto Óliver Torres tem sido uma presença constante no meio-campo, combinando duas assistências com um trabalho defensivo incansável.

Os visitantes, por sua vez, chegam na 17ª posição e continuam lutando contra a inconsistência. Suas últimas cinco partidas renderam uma vitória, dois empates e duas derrotas, e os jogos fora de casa têm sido especialmente difíceis; falhas no início das partidas deixaram o time atrás no placar no intervalo na maioria desses jogos. A fragilidade defensiva custou pontos valiosos, embora o recente empate em 2 a 2 contra o Santos Laguna tenha mostrado lampejos promissores no ataque.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Monterrey x Queretaro FC Provável escalação Reservas Técnico D. Torrent Provável escalação Reservas Técnico E. Gonzalez

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Monterrey x Querétaro FC hoje

NordVPN

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: