O Monterrey estará ansioso para aumentar ainda mais o sofrimento do Club Leon, que passa por dificuldades, enquanto se mantém próximo dos líderes da Liga MX Clausura.

transmissões ao vivo em inglês de Monterrey x Leon

Hora do pontapé inicial de Monterrey x León

Liga MX - Clausura Estadio BBVA

Monterrey e Leon vão jogar no dia 15 de fevereiro de 2026 às 01:00 GMT e 08:00 EST.

Previsão da partida

A atual forma do Monterrey na Liga MX Clausura 2026 o coloca na 9ª posição, com sete pontos em 5 partidas (duas vitórias, um empate e duas derrotas).

Uma vitória sobre o Club Leon para o Rayados neste confronto da Jornada 6 seria um impulso significativo, já que o time busca diminuir a diferença para os líderes da Liga MX Clausura.

Enquanto isso, a atual forma do Club Leon na Liga MX Clausura 2026 é desanimadora, já que o time está na 16ª posição, perto da zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos em cinco partidas (uma vitória, um empate e três derrotas).

Uma vitória do Club Leon sobre o Monterrey representaria uma grande virada e uma tábua de salvação muito necessária para o La Fiera, em meio ao seu péssimo início na campanha do campeonato.

Lesões, estatísticas importantes

Carlos Salcedo é o único jogador do Monterrey afastado devido a lesão no momento, enquanto o restante do elenco parece estar disponível.

O León, por outro lado, não poderá contar com Sebastián Vegas, suspenso, além de Iván Rodríguez e Ismael Díaz, lesionados.

Nos últimos cinco confrontos entre Monterrey e Leon na Liga MX (o mais recente primeiro), o Rayados venceu quatro vezes e perdeu uma.

Isso dá ao Monterrey uma forte vantagem recente, vencendo os três jogos anteriores antes do confronto desta noite no Estádio BBVA — torçamos para que eles mantenham o ritmo.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Monterrey x Leon Provável escalação Reservas Técnico D. Torrent Provável escalação Reservas Técnico I. Ambriz

Lesões e suspensões

Forma

Registro de confrontos diretos

Classificação

