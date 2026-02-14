Goal.com
Austin Ditlhobolo

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Monterrey e Leon pela Liga MX: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Liga MX entre Monterrey e León, além do horário do pontapé inicial e notícias sobre as equipes.

O Monterrey estará ansioso para aumentar ainda mais o sofrimento do Club Leon, que passa por dificuldades, enquanto se mantém próximo dos líderes da Liga MX Clausura.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês de Monterrey x Leon, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Hora do pontapé inicial de Monterrey x León

Liga MX - Clausura
Estadio BBVA

Monterrey e Leon vão jogar no dia 15 de fevereiro de 2026 às 01:00 GMT e 08:00 EST.

Previsão da partida

A atual forma do Monterrey na Liga MX Clausura 2026 o coloca na 9ª posição, com sete pontos em 5 partidas (duas vitórias, um empate e duas derrotas).

Uma vitória sobre o Club Leon para o Rayados neste confronto da Jornada 6 seria um impulso significativo, já que o time busca diminuir a diferença para os líderes da Liga MX Clausura.

Luca Orellano Stefan Medina Rayados de Monterrey Clausura 2026 Liga MXGetty Images

Enquanto isso, a atual forma do Club Leon na Liga MX Clausura 2026 é desanimadora, já que o time está na 16ª posição, perto da zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos em cinco partidas (uma vitória, um empate e três derrotas).

Uma vitória do Club Leon sobre o Monterrey representaria uma grande virada e uma tábua de salvação muito necessária para o La Fiera, em meio ao seu péssimo início na campanha do campeonato.

Lesões, estatísticas importantes

Carlos Salcedo é o único jogador do Monterrey afastado devido a lesão no momento, enquanto o restante do elenco parece estar disponível.

O León, por outro lado, não poderá contar com Sebastián Vegas, suspenso, além de Iván Rodríguez e Ismael Díaz, lesionados.

Pumas UNAM v Leon - Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images

Nos últimos cinco confrontos entre Monterrey e Leon na Liga MX (o mais recente primeiro), o Rayados venceu quatro vezes e perdeu uma.

Isso dá ao Monterrey uma forte vantagem recente, vencendo os três jogos anteriores antes do confronto desta noite no Estádio BBVA — torçamos para que eles mantenham o ritmo.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Monterrey x Leon

Forma

Registro de confrontos diretos

Classificação

