Nesta fase da temporada, cada ponto se torna crucial na disputa pelo título, com o Manchester City buscando diminuir a diferença para o líder da Premier League, o Arsenal.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Manchester City e Nottingham Forest, com todas as informações necessárias para assistir à partida hoje.
|EUA
|Peacock
|Reino Unido
|TNT Sports
|Austrália
|Stan Sport
|Canadá
|Fubo Canadá
|Índia
|JioStar
|Sul/África Subsaariana
|SuperSport
|Malásia
|Astro
|Oriente Médio
|beIN Sports MENA
Como assistir ao jogo Manchester City x Nottingham Forest com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do início de Manchester City x Nottingham Forest
Manchester City x Nottingham Forest começa em 4 de março de 2026 às 14h30 EST e 19h30 GMT.
Prévia da partida
Foi preciso determinação e paciência, mas a equipe de Pep Guardiola saiu do Leeds United com uma vitória por 1 a 0 no fim de semana, com Antoine Semenyo marcando o gol decisivo. Esse resultado estendeu a sequência de vitórias para seis consecutivas, oito vitórias nas últimas nove partidas, e crescem os rumores de que o City pode estar montando outra arrancada no final da temporada, marca registrada do time. Ainda assim, nem todos estão convencidos, pois as falhas que apareceram este ano não são exatamente as marcas registradas das conquistas anteriores do título.
O que é inegável, porém, é o impacto das contratações de janeiro. Marc Guehi reforçou a defesa, enquanto os cinco gols de Semenyo em dez partidas deram ao City uma vantagem decisiva em disputas acirradas.
Do outro lado, o Forest se vê olhando nervosamente para trás. Os jogadores de Vítor Pereira estão logo acima da zona de rebaixamento, enfrentando dez partidas finais tensas. Três derrotas consecutivas e apenas uma vitória nas últimas sete partidas em todas as competições fizeram com que a sobrevivência parecesse mais uma batalha do que uma certeza.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
Os torcedores do Sky Blues estão de olho na condição física de Erling Haaland, com Guardiola garantindo que o problema que o deixou de fora contra o Leeds não é no joelho e acredita-se que seja leve. Mesmo assim, sua disponibilidade para quarta-feira permanece incerta.
Há outras preocupações também: Nico O'Reilly está lutando contra uma contusão no tornozelo, enquanto Josko Gvardiol e Mateo Kovacic continuam fora dos gramados por um longo período.
Do outro lado do campo, Stefan Ortega está se recuperando de uma lesão na perna, mas não estará pronto a tempo de enfrentar seu antigo clube. Chris Wood também está fora de combate devido a uma lesão no joelho que provavelmente o manterá afastado dos gramados até abril.
Outras ausências incluem John Victor e Nicolo Savona, ambos com previsão de perder o restante da temporada, enquanto o problema no joelho de Willy Boly deixa sua data de retorno incerta.
O Manchester City venceu quatro dos últimos cinco jogos da Premier League contra o Nottingham Forest (L1), vencendo por 2 a 1 no início desta temporada no City Ground.
Notícias da equipe e escalações
Forma
Registro de confrontos diretos
Classificação
Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Manchester City x Nottingham Forest hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, têm aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.