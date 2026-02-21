Goal.com
Premier League
team-logoManchester City
Etihad Stadium
team-logoNewcastle
Renuka Odedra

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Manchester City e Newcastle United pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Premier League entre Manchester City e Newcastle United, bem como o horário do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Manchester City x Newcastle United, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAPeacock
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
Sul/África SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Hora do início da partida entre Manchester City e Newcastle United

crest
Premier League - Premier League
Etihad Stadium

O jogo de hoje entre Manchester City e Newcastle United terá início às 21 de fevereiro de 2026, às 20:00.

Previsão da partida

Antoine Semenyo Man City 2026 Getty Images

A disputa pelo título da Premier League esquenta no Etihad Stadium neste sábado à noite, com o Manchester City buscando diminuir a diferença para o líder Arsenal, enquanto o rejuvenescido Newcastle United chega em busca de vingança pela recente eliminação da copa.

O Citizens está atualmente cinco pontos atrás do Arsenal, mas tem um jogo a menos. Após o empate do Gunners contra o Wolves no meio da semana, Pep Guardiola sabe que uma vitória aqui colocaria uma pressão imensa sobre a equipe de Mikel Arteta antes do clássico do norte de Londres no domingo. O City está em excelente forma, vindo de uma sequência de quatro vitórias consecutivas em todas as competições.

Newcastle United (10º lugar - 36 pontos) Após um início instável em 2026, os “Magpies” de Eddie Howe de repente encontraram suas asas. Eles estão em uma sequência de três vitórias consecutivas, com destaque para a impressionante goleada por 6 a 1 sobre o Qarabag na Liga dos Campeões na quarta-feira. Embora a classificação europeia pela liga seja uma tarefa difícil, um resultado no Etihad sinalizaria seu retorno à elite.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Manchester City x Newcastle

Manchester CityHome team crest

4-3-3

Formação

4-3-3

Home team crestNEW
25
G. Donnarumma
3
R. Dias
27
M. Nunes
21
R. Ait Nouri
15
M. Guehi
16
Rodri
20
B. Silva
33
N. O'Reilly
9
E. Haaland
42
A. Semenyo
47
P. Foden
1
N. Pope
3
L. Hall
12
M. Thiaw
33
D. Burn
2
K. Trippier
28
J. Willock
8
S. Tonali
7
Joelinton
41
J. Ramsey
10
A. Gordon
20
A. Elanga

4-3-3

NEWAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Guardiola

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • E. Howe

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

MCI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/4
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

NEW
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/9
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

Registro frente a frente

MCI

Outros

NEW

3

Vitórias

1

Empate

1

11

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

0