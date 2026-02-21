Como assistir ao jogo de hoje entre Manchester City e Newcastle United pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Manchester City x Newcastle United, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir em qualquer lugar com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início da partida entre Manchester City e Newcastle United

Premier League - Premier League Etihad Stadium

O jogo de hoje entre Manchester City e Newcastle United terá início às 21 de fevereiro de 2026, às 20:00.

Previsão da partida

Getty Images

A disputa pelo título da Premier League esquenta no Etihad Stadium neste sábado à noite, com o Manchester City buscando diminuir a diferença para o líder Arsenal, enquanto o rejuvenescido Newcastle United chega em busca de vingança pela recente eliminação da copa.

O Citizens está atualmente cinco pontos atrás do Arsenal, mas tem um jogo a menos. Após o empate do Gunners contra o Wolves no meio da semana, Pep Guardiola sabe que uma vitória aqui colocaria uma pressão imensa sobre a equipe de Mikel Arteta antes do clássico do norte de Londres no domingo. O City está em excelente forma, vindo de uma sequência de quatro vitórias consecutivas em todas as competições.

Newcastle United (10º lugar - 36 pontos) Após um início instável em 2026, os “Magpies” de Eddie Howe de repente encontraram suas asas. Eles estão em uma sequência de três vitórias consecutivas, com destaque para a impressionante goleada por 6 a 1 sobre o Qarabag na Liga dos Campeões na quarta-feira. Embora a classificação europeia pela liga seja uma tarefa difícil, um resultado no Etihad sinalizaria seu retorno à elite.

Notícias da equipe e escalações

Forma

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Manchester City x Newcastle United hoje

NordVPN

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes , seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: