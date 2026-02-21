Como assistir ao jogo de hoje entre Manchester City e Newcastle United pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Manchester City x Newcastle United, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Peacock
|Reino Unido
|TNT Sports
|Austrália
|Stan Sport
|Canadá
|Fubo Canadá
|Índia
|JioStar
|Sul/África Subsaariana
|SuperSport
|Malásia
|Astro
|Oriente Médio
|beIN Sports MENA
Como assistir em qualquer lugar com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do início da partida entre Manchester City e Newcastle United
O jogo de hoje entre Manchester City e Newcastle United terá início às 21 de fevereiro de 2026, às 20:00.
Previsão da partida
A disputa pelo título da Premier League esquenta no Etihad Stadium neste sábado à noite, com o Manchester City buscando diminuir a diferença para o líder Arsenal, enquanto o rejuvenescido Newcastle United chega em busca de vingança pela recente eliminação da copa.
O Citizens está atualmente cinco pontos atrás do Arsenal, mas tem um jogo a menos. Após o empate do Gunners contra o Wolves no meio da semana, Pep Guardiola sabe que uma vitória aqui colocaria uma pressão imensa sobre a equipe de Mikel Arteta antes do clássico do norte de Londres no domingo. O City está em excelente forma, vindo de uma sequência de quatro vitórias consecutivas em todas as competições.
Newcastle United (10º lugar - 36 pontos) Após um início instável em 2026, os “Magpies” de Eddie Howe de repente encontraram suas asas. Eles estão em uma sequência de três vitórias consecutivas, com destaque para a impressionante goleada por 6 a 1 sobre o Qarabag na Liga dos Campeões na quarta-feira. Embora a classificação europeia pela liga seja uma tarefa difícil, um resultado no Etihad sinalizaria seu retorno à elite.
Notícias da equipe e escalações
Forma
Registro frente a frente
Classificação
Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Manchester City x Newcastle United hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes , seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS ( geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.