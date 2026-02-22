Como assistir ao jogo de hoje entre Los Angeles FC e Inter Miami CF pela Major League Soccer: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Los Angeles FC e Inter Miami CF. O GOAL traz tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir em qualquer lugar com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial de Los Angeles FC x Inter Miami CF

Major League Soccer - Major League Soccer Los Angeles Memorial Coliseum

O jogo de hoje entre Los Angeles FC e Inter Miami CF terá início às 22 de fevereiro de 2026, às 02:30.

Previsão da partida

Tanto o Los Angeles FC quanto o Inter Miami chegam à nova temporada revigorados por mudanças significativas no elenco. Nos últimos cinco confrontos entre o Los Angeles FC e o Inter Miami CF, o LAFC saiu vitorioso com mais frequência, vencendo três e perdendo duas, o que pode ser uma surpresa para muitos fãs de futebol. Esse histórico de confrontos diretos ressalta uma rivalidade acirrada nas últimas temporadas, sem que nenhum dos lados tenha estabelecido um domínio absoluto.

Notícias sobre lesões

A disponibilidade do elenco será um fator crítico na estreia, já que o Los Angeles terá que jogar sem Ryan Raposo, Igor Jesus, Jacob Shaffelburg, Artem Smolyakov e Aaron Long. Cada jogador está fora de ação devido a lesão ou suspensão. As transferências excluem vários nomes conhecidos, como Francisco Ginella e Alexandru Băluță, do time da casa. O Inter Miami também tem suas ausências: Telasco Segovia e Dayne St. Clair estão a serviço da seleção nacional, enquanto David Ruíz continua se recuperando de uma lesão. Além disso, há saídas notáveis, como Luis Suárez e Fafà Picault.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Los Angeles FC x Inter Miami CF Provável escalação Reservas Técnico M. Dos Santos Provável escalação Reservas Técnico J. Mascherano

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Los Angeles FC x Inter Miami CF hoje

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes , seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

