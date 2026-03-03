Leeds e Sunderland têm impressionado em seus retornos à Premier League e devem proporcionar uma partida emocionante em Elland Road.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês de Leeds x Sunderland, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo Leeds x Sunderland com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, consulte nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início de Leeds x Sunderland

Premier League - Premier League Elland Road

Leeds x Sunderland terá início em 3 de março de 2026 às 14h30 EST e 19h30 GMT.

Previsão da partida

O Leeds conquistou pontos contra o Chelsea e o Aston Villa nas últimas semanas e esteve muito perto de fazer o mesmo contra o Manchester City, candidato ao título da Premier League. O técnico Daniel Farke recebeu um cartão vermelho por protestar contra o que considerou uma perda de tempo por parte do Citizens. A derrota por 1 a 0 encerrou uma sequência de quatro jogos sem derrota, mas o time ainda mantém uma vantagem de seis pontos sobre a zona de rebaixamento.

O empate de 1 a 1 do Sunderland com o Bournemouth no fim de semana interrompeu uma sequência de três derrotas consecutivas, mas os Black Cats continuam mais próximos dos quatro primeiros colocados do que da zona de rebaixamento.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Noah Okafor é a única preocupação do Leeds em relação a lesões. O Sunderland não contará com Dennis Cirkin, Reinildo Mandava, Romaine Mundle, Brian Brobbey, Nordi Mukiele e Jocelin Ta Bi.

A derrota do Leeds para o Man City no sábado foi apenas a terceira em 16 jogos em todas as competições desde o início de dezembro.

O Sunderland não conseguiu vencer nenhum dos seus últimos nove jogos fora de casa na Premier League, perdendo cinco e empatando quatro desde a vitória em outubro no Stamford Bridge.

Notícias e escalações das equipes

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Leeds x Sunderland hoje

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: