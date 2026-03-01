Como assistir ao jogo de hoje entre Fulham e Tottenham pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Fulham x Tottenham, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Peacock
|Reino Unido
|Sky Sports
|Austrália
|Stan Sport
|Canadá
|Fubo Canadá
|Índia
|JioStar
|Sul/África Subsaariana
|SuperSport
|Malásia
|Astro
|Oriente Médio
|beIN Sports MENA
Como assistir Fulham x Tottenham com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do início de Fulham x Tottenham
O jogo de hoje entre Fulham e Tottenham terá início em 1 de março de 2026, às 14:00.
Previsão da partida
Um clássico londrino com uma enorme diferença de desempenho será o destaque deste fim de semana. O Fulham, confortavelmente situado na metade superior da tabela, recebe o Tottenham Hotspur, em crise, no Craven Cottage. Embora o Spurs seja historicamente a força dominante neste confronto, a temporada de 2026 mudou o cenário, deixando o time do norte de Londres lutando contra o rebaixamento.
Notícias e escalações das equipes
Guia passo a passo de VPN para assistir Fulham x Tottenham hoje
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.