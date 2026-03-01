Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoFulham
Craven Cottage
team-logoTottenham
BYPASS GEO-RESTRICTIONS
Renuka Odedra

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Fulham e Tottenham pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Premier League entre Fulham e Tottenham, bem como a hora do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Fulham x Tottenham, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.

EUAPeacock
Reino UnidoSky Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
Sul/África SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir Fulham x Tottenham com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Obtenha a ExpressVPN!

Hora do início de Fulham x Tottenham

crest
Premier League - Premier League
Craven Cottage

O jogo de hoje entre Fulham e Tottenham terá início em 1 de março de 2026, às 14:00.

Previsão da partida

Tottenham Premier LeagueGetty Images

Um clássico londrino com uma enorme diferença de desempenho será o destaque deste fim de semana. O Fulham, confortavelmente situado na metade superior da tabela, recebe o Tottenham Hotspur, em crise, no Craven Cottage. Embora o Spurs seja historicamente a força dominante neste confronto, a temporada de 2026 mudou o cenário, deixando o time do norte de Londres lutando contra o rebaixamento.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Fulham x Tottenham

FulhamHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-1-2

Home team crestTOT
1
B. Leno
30
R. Sessegnon
2
K. Tete
5
J. Andersen
3
C. Bassey
17
A. Iwobi
32
E. Smith Rowe
19
S. Chukwueze
16
S. Berge
8
H. Wilson
7
R. Jimenez
1
G. Vicario
4
K. Danso
37
M. van de Ven
3
R. Dragusin
24
D. Spence
23
P. Porro
7
X. Simons
6
J. Palhinha
22
C. Gallagher
19
D. Solanke
39
R. Kolo Muani

3-4-1-2

TOTAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • Marco Silva

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • I. Tudor

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

FUL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/10
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

TOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Registro de confrontos diretos

FUL

Outros

TOT

3

Vitórias

1

Empate

1

8

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Fulham x Tottenham hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Obtenha o Express!

0