Major League Soccer
team-logoFC Dallas
Toyota Stadium
team-logoToronto FC
Renuka Odedra

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre FC Dallas e Toronto FC pela Major League Soccer: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Major League Soccer entre o FC Dallas e o Toronto FC, bem como a hora do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo FC Dallas x Toronto FC, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAApple TV
Reino UnidoApple TV
AustráliaApple TV
CanadáApple TV
ÍndiaApple TV
Sul / África SubsaarianaApple TV
MalásiaApple TV
Oriente MédioApple TV

Como assistir em qualquer lugar com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial de FC Dallas x Toronto FC

Major League Soccer - Major League Soccer
Toyota Stadium

O jogo de hoje entre FC Dallas e Toronto FC terá início às 22 de fevereiro de 2026, às 01:30.

Previsão da partida

Toronto FCGetty Images

O histórico de confrontos diretos das últimas temporadas favorece fortemente os anfitriões. Nos últimos três jogos em casa contra o Toronto FC, o Dallas venceu duas vezes e empatou uma, sem nenhuma derrota para os canadenses em seu território. Além disso, o Dallas conquistou vitórias em três dos últimos seis confrontos com o Toronto.

Ambos os times passaram por mudanças significativas em seu elenco durante o intervalo. O Dallas viu a saída de jogadores importantes, como Maarten Paes e Pedrinho, enquanto o Toronto FC não contará com Walker Zimmerman, Zane Monlouis, Nicksoen Gomis e Henry Wingo devido a uma combinação de compromissos internacionais e lesões, todos indisponíveis para esta estreia.

Estatísticas importantes

Dallas FCGetty Images

  • O Dallas venceu por dois ou mais gols em 40% dos seus últimos 10 jogos.
  • O Toronto tem um histórico de empates fora de casa e incapacidade de garantir vitórias fora (sem vitórias em 82% dos últimos 11 jogos fora de casa).

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de FC Dallas x Toronto FC

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • E. Quill

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. Fraser

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

DAL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

TFC
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Registro frente a frente

DAL

Outros

TFC

3

Vitórias

1

Empate

1

9

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo FC Dallas x Toronto FC hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes , seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS ( geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

