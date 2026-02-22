Como assistir ao jogo de hoje entre FC Dallas e Toronto FC pela Major League Soccer: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo FC Dallas x Toronto FC, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir em qualquer lugar com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial de FC Dallas x Toronto FC

Major League Soccer - Major League Soccer Toyota Stadium

O jogo de hoje entre FC Dallas e Toronto FC terá início às 22 de fevereiro de 2026, às 01:30.

Previsão da partida

Getty Images

O histórico de confrontos diretos das últimas temporadas favorece fortemente os anfitriões. Nos últimos três jogos em casa contra o Toronto FC, o Dallas venceu duas vezes e empatou uma, sem nenhuma derrota para os canadenses em seu território. Além disso, o Dallas conquistou vitórias em três dos últimos seis confrontos com o Toronto.

Ambos os times passaram por mudanças significativas em seu elenco durante o intervalo. O Dallas viu a saída de jogadores importantes, como Maarten Paes e Pedrinho, enquanto o Toronto FC não contará com Walker Zimmerman, Zane Monlouis, Nicksoen Gomis e Henry Wingo devido a uma combinação de compromissos internacionais e lesões, todos indisponíveis para esta estreia.

Estatísticas importantes

Getty Images

O Dallas venceu por dois ou mais gols em 40% dos seus últimos 10 jogos.

O Toronto tem um histórico de empates fora de casa e incapacidade de garantir vitórias fora (sem vitórias em 82% dos últimos 11 jogos fora de casa).

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de FC Dallas x Toronto FC Provável escalação Reservas Técnico E. Quill Provável escalação Reservas Técnico R. Fraser

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo FC Dallas x Toronto FC hoje

NordVPN

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes , seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: