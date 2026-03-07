A seleção feminina dos Estados Unidos está prestes a conquistar mais um título quando enfrentar a Colômbia na SheBelieves Cup.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês da partida entre a seleção feminina dos EUA e a Colômbia, além de todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.
Como assistir ao jogo EUA x Colômbia com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do início do jogo EUA x Colômbia
O jogo entre a seleção feminina dos EUA e a Colômbia terá início em 7 de março de 2026, às 15h30 (horário da costa leste dos EUA).
Previsão da partida
Após uma vitória difícil por 1 a 0 sobre o Canadá, as americanas estão no topo da tabela e estão prestes a conquistar seu oitavo título do torneio. A seleção feminina dos EUA só precisa evitar a derrota aqui para garantir o título.
Enquanto isso, a Colômbia precisa vencer por uma margem significativa e torcer para que a Argentina surpreenda o Canadá para ter alguma chance matemática de conquistar o troféu.
A seleção americana aposta na juventude, mas a experiência ainda é fundamental
Sob o comando da treinadora Emma Hayes, a USWNT tem apostado fortemente em um movimento jovem. Em 2026, 64% dos gols e assistências da equipe vieram de jogadoras com menos de 25 anos. No outro extremo do espectro, Lindsey Heaps agora tem 171 partidas pela USWNT. A meio-campista do Lyon marcou e deu assistência na estreia do torneio.
Cuidado com o brilhantismo de Caicedo
Provavelmente a maior estrela da seleção colombiana, a atacante Linda Caicedo, de 21 anos, do Real Madrid, marcou um gol impressionante contra a Argentina, driblando os zagueiros e finalizando com tranquilidade.
Notícias da equipe e escalações
Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo EUA x Colômbia hoje
- Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.