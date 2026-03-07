A seleção feminina dos Estados Unidos está prestes a conquistar mais um título quando enfrentar a Colômbia na SheBelieves Cup.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês da partida entre a seleção feminina dos EUA e a Colômbia, além de todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo EUA x Colômbia com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início do jogo EUA x Colômbia

O jogo entre a seleção feminina dos EUA e a Colômbia terá início em 7 de março de 2026, às 15h30 (horário da costa leste dos EUA).

Previsão da partida

Após uma vitória difícil por 1 a 0 sobre o Canadá, as americanas estão no topo da tabela e estão prestes a conquistar seu oitavo título do torneio. A seleção feminina dos EUA só precisa evitar a derrota aqui para garantir o título.

Enquanto isso, a Colômbia precisa vencer por uma margem significativa e torcer para que a Argentina surpreenda o Canadá para ter alguma chance matemática de conquistar o troféu.

A seleção americana aposta na juventude, mas a experiência ainda é fundamental

Sob o comando da treinadora Emma Hayes, a USWNT tem apostado fortemente em um movimento jovem. Em 2026, 64% dos gols e assistências da equipe vieram de jogadoras com menos de 25 anos. No outro extremo do espectro, Lindsey Heaps agora tem 171 partidas pela USWNT. A meio-campista do Lyon marcou e deu assistência na estreia do torneio.

Cuidado com o brilhantismo de Caicedo

Provavelmente a maior estrela da seleção colombiana, a atacante Linda Caicedo, de 21 anos, do Real Madrid, marcou um gol impressionante contra a Argentina, driblando os zagueiros e finalizando com tranquilidade.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Estados Unidos x Colômbia Provável escalação Reservas Técnico E. Hayes Provável escalação Reservas Técnico A. Marsiglia

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

