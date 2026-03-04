Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
SheBelieves Cup
team-logoEstados Unidos
team-logoCanadá
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre EUA e Canadá pela SheBelieves Cup: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da SheBelieves Cup entre os EUA e o Canadá, bem como a hora do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

A seleção feminina dos Estados Unidos e o Canadá estão empatados com três pontos antes do confronto na SheBelieves Cup. 

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês da partida entre a seleção feminina dos EUA e o Canadá, além de todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.

EUAPeacock
CanadáFubo Canadá

Como assistir ao jogo entre a seleção feminina dos EUA e o Canadá com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Obtenha a ExpressVPN!

Hora do início do jogo EUA x Canadá

crest
SheBelieves Cup - SheBelieves Cup

O jogo entre a seleção feminina dos EUA e o Canadá terá início em 4 de março de 2026 às 18h45 EST.

Previsão da partida

O Canadá está confiante após golear a Colômbia por 4 a 1, com gols de Vanessa Gilles, Sydney Collins, Nichelle Prince e um impressionante chute livre de Janine Sonis.

Os EUA estrearam com uma vitória por 2 a 0 sobre a Argentina. A capitã Lindsey Heaps marcou pelo USWNT em 12 anos consecutivos, enquanto Jaedyn Shaw também balançou as redes. 

Canada v Colombia - SheBelieves Cup 2026Getty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Canadá não contará com as veteranas Kadeisha Buchanan e Jayde Riviere, que estão lesionadas. Jade Rose e Vanessa Gilles as substituirão e terão um grande desafio pela frente contra o ataque da seleção americana, composto por Trinity Rodman, Alyssa Thompson e Jaedyn Shaw.

United States v Argentina - SheBelieves Cup 2026Getty Images

Notícias sobre as equipes e escalações

Prováveis escalações de Estados Unidos x Canadá

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • E. Hayes

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • C. Stoney

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

USA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
18/0
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
0/5

CAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Registro frente a frente

USA

Outros

CAN

4

Vitórias

0

Empate

1

8

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo EUA x Canadá hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Obtenha o Express!

0