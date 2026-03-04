A seleção feminina dos Estados Unidos e o Canadá estão empatados com três pontos antes do confronto na SheBelieves Cup.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês da partida entre a seleção feminina dos EUA e o Canadá, além de todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.
Como assistir ao jogo entre a seleção feminina dos EUA e o Canadá com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do início do jogo EUA x Canadá
O jogo entre a seleção feminina dos EUA e o Canadá terá início em 4 de março de 2026 às 18h45 EST.
Previsão da partida
O Canadá está confiante após golear a Colômbia por 4 a 1, com gols de Vanessa Gilles, Sydney Collins, Nichelle Prince e um impressionante chute livre de Janine Sonis.
Os EUA estrearam com uma vitória por 2 a 0 sobre a Argentina. A capitã Lindsey Heaps marcou pelo USWNT em 12 anos consecutivos, enquanto Jaedyn Shaw também balançou as redes.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O Canadá não contará com as veteranas Kadeisha Buchanan e Jayde Riviere, que estão lesionadas. Jade Rose e Vanessa Gilles as substituirão e terão um grande desafio pela frente contra o ataque da seleção americana, composto por Trinity Rodman, Alyssa Thompson e Jaedyn Shaw.
Notícias sobre as equipes e escalações
Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo EUA x Canadá hoje
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.