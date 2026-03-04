A seleção feminina dos Estados Unidos e o Canadá estão empatados com três pontos antes do confronto na SheBelieves Cup.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês da partida entre a seleção feminina dos EUA e o Canadá, além de todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.

Hora do início do jogo EUA x Canadá

O jogo entre a seleção feminina dos EUA e o Canadá terá início em 4 de março de 2026 às 18h45 EST.

Previsão da partida

O Canadá está confiante após golear a Colômbia por 4 a 1, com gols de Vanessa Gilles, Sydney Collins, Nichelle Prince e um impressionante chute livre de Janine Sonis.

Os EUA estrearam com uma vitória por 2 a 0 sobre a Argentina. A capitã Lindsey Heaps marcou pelo USWNT em 12 anos consecutivos, enquanto Jaedyn Shaw também balançou as redes.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Canadá não contará com as veteranas Kadeisha Buchanan e Jayde Riviere, que estão lesionadas. Jade Rose e Vanessa Gilles as substituirão e terão um grande desafio pela frente contra o ataque da seleção americana, composto por Trinity Rodman, Alyssa Thompson e Jaedyn Shaw.

Notícias sobre as equipes e escalações

Prováveis escalações de Estados Unidos x Canadá Provável escalação Reservas Técnico E. Hayes Provável escalação Reservas Técnico C. Stoney

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Registro frente a frente

Classificação

