A busca do Inter pelo bicampeonato nacional enfrenta um duro teste na semifinal da Coppa Italia contra o Como, comandado por Cesc Fàbregas.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Como x Inter, com tudo o que você precisa saber para assistir à partida hoje.
|EUA
|Paramount+
|Reino Unido
|Premier Sports
|Canadá
|Fubo Canadá
|Índia
|tabii
|Oriente Médio
|MBC Shahid
Como assistir a Como x Inter com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do pontapé inicial de Como x Inter
Como x Inter terá início em 3 de março de 2026 às 15h EST e 20h GMT.
Previsão da partida
O Como está de volta às semifinais da Coppa Italia pela primeira vez desde 1986, um ano antes do nascimento do atual técnico Cesc Fabregas. Suas vítimas na competição foram Südtirol, Sassuolo, Fiorentina e Napoli nos pênaltis nas quartas de final. O Como perdeu apenas uma das últimas nove partidas em todas as competições, mas perdeu duas das últimas cinco em casa.
O Inter continua sua marcha rumo ao título do Scudetto, invicto em 15 partidas da Serie A, vencendo todas as últimas oito. Um bicampeonato nacional amenizaria um pouco a dor após a eliminação da Liga dos Campeões para o surpreendente Bodo Glimt, depois que o Nerazzurri foi vice-campeão em 2025 e 2023.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
Jayden Addai e Martin Baturina provavelmente não jogarão pelo Como, enquanto Lautaro Martínez continua fora do time do Inter.
O Inter, nove vezes vencedor da Coppa Italia, conquistou o título pela última vez em 2023 e foi eliminado nas semifinais do ano passado pelo Milan.
O vencedor desta eliminatória a duas mãos irá defrontar a Lazio ou a Atalanta na final, em Roma, a 13 de maio.
Notícias e escalações das equipes
Forma
Registro frente a frente
Classificação
Guia passo a passo de VPN para assistir a Como x Inter hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.