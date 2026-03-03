Goal.com
Copa da Itália
team-logoComo
team-logoInter de Milão
Como assistir ao jogo de hoje entre Como e Inter pela Coppa Italia: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Coppa Italia entre Como e Inter, além do horário do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

A busca do Inter pelo bicampeonato nacional enfrenta um duro teste na semifinal da Coppa Italia contra o Como, comandado por Cesc Fàbregas. 

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Como x Inter, com tudo o que você precisa saber para assistir à partida hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoPremier Sports
CanadáFubo Canadá
Índiatabii
Oriente MédioMBC Shahid

Como assistir a Como x Inter com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial de Como x Inter

crest
Copa da Itália - Coppa Italia

Como x Inter terá início em 3 de março de 2026 às 15h EST e 20h GMT.

Previsão da partida

O Como está de volta às semifinais da Coppa Italia pela primeira vez desde 1986, um ano antes do nascimento do atual técnico Cesc Fabregas. Suas vítimas na competição foram Südtirol, Sassuolo, Fiorentina e Napoli nos pênaltis nas quartas de final. O Como perdeu apenas uma das últimas nove partidas em todas as competições, mas perdeu duas das últimas cinco em casa.

Como 1907 v US Lecce - Serie AGetty Images

O Inter continua sua marcha rumo ao título do Scudetto, invicto em 15 partidas da Serie A, vencendo todas as últimas oito. Um bicampeonato nacional amenizaria um pouco a dor após a eliminação da Liga dos Campeões para o surpreendente Bodo Glimt, depois que o Nerazzurri foi vice-campeão em 2025 e 2023. 

FC Internazionale v Como 1907 - Serie AGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Jayden Addai e Martin Baturina provavelmente não jogarão pelo Como, enquanto Lautaro Martínez continua fora do time do Inter.

Como LecceGetty Images

O Inter, nove vezes vencedor da Coppa Italia, conquistou o título pela última vez em 2023 e foi eliminado nas semifinais do ano passado pelo Milan.

O vencedor desta eliminatória a duas mãos irá defrontar a Lazio ou a Atalanta na final, em Roma, a 13 de maio. 

Thuram InterGetty Images

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Como x Inter de Milão

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • Cesc Fábregas

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • C. Chivu

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

COM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

INT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Registro frente a frente

COM

Outros

INT

0

0

Empate

5

Vitórias

2

Gols feitos

15
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

