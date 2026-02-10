A busca do Chelsea por uma vaga na Liga dos Campeões continua contra o renascido Leeds, em Stamford Bridge.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Chelsea x Leeds, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início de Chelsea x Leeds

Premier League - Premier League Stamford Bridge

Chelsea x Leeds começa em 10 de fevereiro de 2026 às 19:30 GMT.

Previsão da partida

O Chelsea está em alta sob o comando do novo técnico Liam Rosenior, vencendo sete dos últimos nove jogos em todas as competições, incluindo os últimos quatro no campeonato. As duas derrotas nessa sequência foram ambas nas semifinais da EFL Cup contra o Arsenal.

O Leeds conquistou sete pontos nos últimos quatro jogos da EPL, colocando-se a seis pontos da zona de rebaixamento. No entanto, o que preocupa a equipe de Daniel Fsarke é que 14 dos últimos 18 pontos foram conquistados em Elland Road, e eles não venceram nenhum dos últimos nove jogos fora de casa pelo campeonato.

Notícias sobre lesões, suspensões e estatísticas importantes

O Chelsea não contará com Romeo Lavia e Levi Colwill, que estão afastados há muito tempo. Andrey Santos é dúvida após sair de campo contra o Wolves.

Anton Stach é o único ausente por lesão no Leeds.

Após seu hat-trick contra o Wolves, Cole Palmer é o primeiro jogador na história da Premier League a marcar três hat-tricks no primeiro tempo.

Dominic Calvert-Lewin pode se tornar o primeiro jogador do Leeds a marcar em casa e fora contra o Chelsea na mesma campanha desde Mark Viduka em 2000/01, depois de ter marcado no jogo de volta.

Notícias e escalações das equipes

Guia passo a passo da VPN para assistir Chelsea x Leeds hoje

NordVPN

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes , seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: