O Club América recebe o FC Juárez no Estádio Ciudad de los Deportes para um confronto da 9ª rodada da Liga MX Clausura.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do CF América x FC Juárez, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas.

Hora do início da partida entre CF América e FC Juarez

Liga MX - Clausura Estadio Banorte

CF América x FC Juarez terá início em 5 de março de 2026 às 22h00 EST.

Previsão da partida

O América vem de uma goleada sofrida contra o Tigres, enquanto o Juárez conquistou uma vitória surpreendente por 3 a 1 sobre o Atlas.

O América está lutando contra a inconsistência após acumular uma vitória por 4 a 0 sobre o Puebla, apenas para ser humilhado pelo Tigres na rodada seguinte. Com as oitavas de final da CONCACAF Champions Cup se aproximando, o técnico André Jardine tem muito o que pensar.

Getty Images

O Bravos chega com impulso após uma vitória convincente por 3 a 1, embora seu desempenho defensivo seja preocupante, tendo sofrido 13 gols em sete partidas do Clausura.

Getty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Vinicius Lima está suspenso, enquanto Dagoberto Espinoza e Erick Sánchez estão lesionados.

Bryan Romero, Ettson Ayon e Madson estão lesionados pelo Juarez.

José Luis Rodríguez tem três gols e três assistências no Clausura pelo Juarez.

O América venceu oito dos últimos 10 confrontos entre essas equipes.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de CF America x FC Juarez Provável escalação Reservas Técnico A. Jardine Provável escalação Reservas Técnico P. Caixinha

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Registro frente a frente

Classificação

