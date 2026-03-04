Goal.com
Liga MX
team-logoCF America
Estadio Banorte
team-logoFC Juarez
Como assistir ao jogo de hoje entre CF América e FC Juárez pela Liga MX: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Liga MX entre CF América e FC Juarez, bem como o horário do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

O Club América recebe o FC Juárez no Estádio Ciudad de los Deportes para um confronto da 9ª rodada da Liga MX Clausura.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do CF América x FC Juárez, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

EUATUDN
InternacionalBet365

Como assistir ao CF América x FC Juarez com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início da partida entre CF América e FC Juarez

crest
Liga MX - Clausura
Estadio Banorte

CF América x FC Juarez terá início em 5 de março de 2026 às 22h00 EST.

Previsão da partida

O América vem de uma goleada sofrida contra o Tigres, enquanto o Juárez conquistou uma vitória surpreendente por 3 a 1 sobre o Atlas.

O América está lutando contra a inconsistência após acumular uma vitória por 4 a 0 sobre o Puebla, apenas para ser humilhado pelo Tigres na rodada seguinte. Com as oitavas de final da CONCACAF Champions Cup se aproximando, o técnico André Jardine tem muito o que pensar.

FBL-MEX-AMERICA-TIGRESGetty Images

O Bravos chega com impulso após uma vitória convincente por 3 a 1, embora seu desempenho defensivo seja preocupante, tendo sofrido 13 gols em sete partidas do Clausura. 

Monterrey v FC Juarez - Torneo Apertura 2025 Liga MXGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Vinicius Lima está suspenso, enquanto Dagoberto Espinoza e Erick Sánchez estão lesionados.

Bryan Romero, Ettson Ayon e Madson estão lesionados pelo Juarez.

José Luis Rodríguez tem três gols e três assistências no Clausura pelo Juarez.

O América venceu oito dos últimos 10 confrontos entre essas equipes.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de CF America x FC Juarez

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Jardine

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Caixinha

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

CFA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

JUA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/11
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Registro frente a frente

CFA

Outros

JUA

3

Vitórias

1

Empate

1

10

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo CF América x FC Juarez hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

