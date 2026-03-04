O Club América recebe o FC Juárez no Estádio Ciudad de los Deportes para um confronto da 9ª rodada da Liga MX Clausura.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do CF América x FC Juárez, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.
Como assistir ao CF América x FC Juarez com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do início da partida entre CF América e FC Juarez
CF América x FC Juarez terá início em 5 de março de 2026 às 22h00 EST.
Previsão da partida
O América vem de uma goleada sofrida contra o Tigres, enquanto o Juárez conquistou uma vitória surpreendente por 3 a 1 sobre o Atlas.
O América está lutando contra a inconsistência após acumular uma vitória por 4 a 0 sobre o Puebla, apenas para ser humilhado pelo Tigres na rodada seguinte. Com as oitavas de final da CONCACAF Champions Cup se aproximando, o técnico André Jardine tem muito o que pensar.
O Bravos chega com impulso após uma vitória convincente por 3 a 1, embora seu desempenho defensivo seja preocupante, tendo sofrido 13 gols em sete partidas do Clausura.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
Vinicius Lima está suspenso, enquanto Dagoberto Espinoza e Erick Sánchez estão lesionados.
Bryan Romero, Ettson Ayon e Madson estão lesionados pelo Juarez.
José Luis Rodríguez tem três gols e três assistências no Clausura pelo Juarez.
O América venceu oito dos últimos 10 confrontos entre essas equipes.
Notícias e escalações das equipes
Forma
Registro frente a frente
Classificação
Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo CF América x FC Juarez hoje
- Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.