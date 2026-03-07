A Argentina enfrentará o Canadá em seu último jogo, buscando evitar terminar o minitorneio sem nenhum ponto.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Canadá x Argentina, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo Canadá x Argentina com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início do jogo Canadá x Argentina

Canadá x Argentina começa em 7 de março às 12h30 EST e 17h30 GMT.

Previsão da partida

O Canadá começou bem com uma vitória por 4 a 1 sobre a Colômbia, mas poucos dias depois foi derrotado por 1 a 0 pelos Estados Unidos em uma partida acirrada em 4 de março. A Argentina, por sua vez, ainda busca seu primeiro gol no torneio após duas derrotas consecutivas para a seleção feminina dos Estados Unidos e para a Colômbia.

Getty Images

Historicamente, o Canadá tem levado vantagem neste confronto, embora a Argentina tenha causado uma surpresa no ano passado, conquistando uma vitória por 1 a 0 em um dos amistosos de 2025.

Por que Viens é a jogadora a ser observada

Evelyne Viens passou de uma “super-reserva” confiável para o ponto focal do novo capítulo da seleção canadense após a era Christine Sinclair. Atualmente em excelente forma pelo AS Roma, Viens traz uma combinação de movimentos inteligentes, percepção espacial e finalização com os dois pés para a equipe, ao mesmo tempo em que atua como uma ponte entre a experiência dos veteranos e a próxima geração.

Getty Images

Cometti: a âncora da Argentina na defesa

Aldana Cometti é o coração indispensável da defesa da Argentina e, sem dúvida, a jogadora mais importante para o confronto que se aproxima. Como capitã e veterana com mais de 100 partidas pela seleção, Cometti oferece a organização tática e a liderança “temperada em batalhas” necessárias para resistir ao ataque de alta pressão do Canadá. Sua importância foi recentemente destacada quando o Bay FC, da NWSL, a contratou momentos antes do início do torneio, citando sua habilidade de elite em desarmes e interceptações. Neste jogo, ela terá a tarefa de neutralizar as atacantes em boa forma do Canadá, especificamente Viens.

Getty Images

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Canadá x Argentina F Provável escalação Reservas Técnico C. Stoney Provável escalação Reservas Técnico G. Portanova

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Canadá x Argentina hoje

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: