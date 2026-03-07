A Argentina enfrentará o Canadá em seu último jogo, buscando evitar terminar o minitorneio sem nenhum ponto.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Canadá x Argentina, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.
Como assistir ao jogo Canadá x Argentina com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do início do jogo Canadá x Argentina
Canadá x Argentina começa em 7 de março às 12h30 EST e 17h30 GMT.
Previsão da partida
O Canadá começou bem com uma vitória por 4 a 1 sobre a Colômbia, mas poucos dias depois foi derrotado por 1 a 0 pelos Estados Unidos em uma partida acirrada em 4 de março. A Argentina, por sua vez, ainda busca seu primeiro gol no torneio após duas derrotas consecutivas para a seleção feminina dos Estados Unidos e para a Colômbia.
Historicamente, o Canadá tem levado vantagem neste confronto, embora a Argentina tenha causado uma surpresa no ano passado, conquistando uma vitória por 1 a 0 em um dos amistosos de 2025.
Por que Viens é a jogadora a ser observada
Evelyne Viens passou de uma “super-reserva” confiável para o ponto focal do novo capítulo da seleção canadense após a era Christine Sinclair. Atualmente em excelente forma pelo AS Roma, Viens traz uma combinação de movimentos inteligentes, percepção espacial e finalização com os dois pés para a equipe, ao mesmo tempo em que atua como uma ponte entre a experiência dos veteranos e a próxima geração.
Cometti: a âncora da Argentina na defesa
Aldana Cometti é o coração indispensável da defesa da Argentina e, sem dúvida, a jogadora mais importante para o confronto que se aproxima. Como capitã e veterana com mais de 100 partidas pela seleção, Cometti oferece a organização tática e a liderança “temperada em batalhas” necessárias para resistir ao ataque de alta pressão do Canadá. Sua importância foi recentemente destacada quando o Bay FC, da NWSL, a contratou momentos antes do início do torneio, citando sua habilidade de elite em desarmes e interceptações. Neste jogo, ela terá a tarefa de neutralizar as atacantes em boa forma do Canadá, especificamente Viens.
Notícias da equipe e escalações
Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Canadá x Argentina hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.