Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoBrighton
The American Express Community Stadium
team-logoArsenal
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Brighton e Arsenal pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Premier League entre Brighton e Arsenal, bem como o horário do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

É mais um confronto decisivo na corrida pelo título da Premier League, com o líder Arsenal visitando o Brighton, que vem se recuperando nas últimas semanas. 

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês de Brighton x Arsenal, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

EUAPeacock
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
Sul/África SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir Brighton x Arsenal com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Obtenha a Express!

Hora do início de Brighton x Arsenal

crest
Premier League - Premier League
The American Express Community Stadium

Brighton x Arsenal terá início em 4 de março de 2026 às 14h30 EST e 19h30 GMT. 

Previsão da partida

O Brighton está prestes a entrar na metade superior da Premier League após vitórias consecutivas contra o Brentford e o Nottingham Forest, quebrando uma sequência de cinco jogos sem vitórias.

Brentford v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images

O Arsenal de Mikel Areteta está agora invicto nos últimos seis jogos do campeonato (4 vitórias e 2 empates) e invicto nos últimos sete jogos fora de casa, a maior sequência invicta da divisão. Os seus sucessos mais recentes foram vitórias no clássico contra o Tottenham e o Chelsea, que proporcionaram um revigorante após os empates decepcionantes fora de casa contra o Brentford e o Wolves. Os Gunners ainda estão cinco pontos à frente do seu mais próximo adversário, o Manchester City, embora os Citizens tenham um jogo a menos e estejam a pressionar o Arsenal. 

Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Brighton não contará com Stefanos Tzimas e Adam Webster, enquanto o Arsenal não terá Mikel Merino. Ben White e Martin Odegaard são dúvidas.

O Arsenal marcou nove gols decisivos em cobranças de escanteio na Premier League nesta temporada, um recorde histórico para uma única temporada.

O Brighton sofreu apenas um gol em seus últimos 10 jogos em todas as competições. 

Arsenal goal 2025-26 general William SalibaGetty Images

Notícias sobre as equipes e escalações

Prováveis escalações de Brighton x Arsenal

BrightonHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestARS
1
B. Verbruggen
5
L. Dunk
27
M. Wieffer
24
F. Kadioglu
6
J. van Hecke
20
J. Milner
25
D. Gomez
30
P. Gross
13
J. Hinshelwood
22
K. Mitoma
19
C. Kostoulas
1
D. Raya
12
J. Timber
2
W. Saliba
6
Gabriel
5
P. Hincapie
36
M. Zubimendi
20
N. Madueke
11
G. Martinelli
16
C. Noergaard
10
E. Eze
14
V. Gyoekeres

4-2-3-1

ARSAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • F. Hurzeler

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Arteta

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Formulário

BHA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

ARS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/5
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Registro frente a frente

BHA

Outros

ARS

0

2

Empates

3

Vitórias

3

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Brighton x Arsenal hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, têm aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Obtenha o Express!

0