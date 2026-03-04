É mais um confronto decisivo na corrida pelo título da Premier League, com o líder Arsenal visitando o Brighton, que vem se recuperando nas últimas semanas.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês de Brighton x Arsenal, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Peacock
|Reino Unido
|TNT Sports
|Austrália
|Stan Sport
|Canadá
|Fubo Canadá
|Índia
|JioStar
|Sul/África Subsaariana
|SuperSport
|Malásia
|Astro
|Oriente Médio
|beIN Sports MENA
Como assistir Brighton x Arsenal com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do início de Brighton x Arsenal
Brighton x Arsenal terá início em 4 de março de 2026 às 14h30 EST e 19h30 GMT.
Previsão da partida
O Brighton está prestes a entrar na metade superior da Premier League após vitórias consecutivas contra o Brentford e o Nottingham Forest, quebrando uma sequência de cinco jogos sem vitórias.
Getty Images
O Arsenal de Mikel Areteta está agora invicto nos últimos seis jogos do campeonato (4 vitórias e 2 empates) e invicto nos últimos sete jogos fora de casa, a maior sequência invicta da divisão. Os seus sucessos mais recentes foram vitórias no clássico contra o Tottenham e o Chelsea, que proporcionaram um revigorante após os empates decepcionantes fora de casa contra o Brentford e o Wolves. Os Gunners ainda estão cinco pontos à frente do seu mais próximo adversário, o Manchester City, embora os Citizens tenham um jogo a menos e estejam a pressionar o Arsenal.
Getty Images
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O Brighton não contará com Stefanos Tzimas e Adam Webster, enquanto o Arsenal não terá Mikel Merino. Ben White e Martin Odegaard são dúvidas.
O Arsenal marcou nove gols decisivos em cobranças de escanteio na Premier League nesta temporada, um recorde histórico para uma única temporada.
O Brighton sofreu apenas um gol em seus últimos 10 jogos em todas as competições.
Getty Images
Notícias sobre as equipes e escalações
Formulário
Registro frente a frente
Classificação
Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Brighton x Arsenal hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, têm aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.