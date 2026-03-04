É mais um confronto decisivo na corrida pelo título da Premier League, com o líder Arsenal visitando o Brighton, que vem se recuperando nas últimas semanas.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês de Brighton x Arsenal, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir Brighton x Arsenal com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início de Brighton x Arsenal

Premier League - Premier League The American Express Community Stadium

Brighton x Arsenal terá início em 4 de março de 2026 às 14h30 EST e 19h30 GMT.

Previsão da partida

O Brighton está prestes a entrar na metade superior da Premier League após vitórias consecutivas contra o Brentford e o Nottingham Forest, quebrando uma sequência de cinco jogos sem vitórias.

O Arsenal de Mikel Areteta está agora invicto nos últimos seis jogos do campeonato (4 vitórias e 2 empates) e invicto nos últimos sete jogos fora de casa, a maior sequência invicta da divisão. Os seus sucessos mais recentes foram vitórias no clássico contra o Tottenham e o Chelsea, que proporcionaram um revigorante após os empates decepcionantes fora de casa contra o Brentford e o Wolves. Os Gunners ainda estão cinco pontos à frente do seu mais próximo adversário, o Manchester City, embora os Citizens tenham um jogo a menos e estejam a pressionar o Arsenal.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Brighton não contará com Stefanos Tzimas e Adam Webster, enquanto o Arsenal não terá Mikel Merino. Ben White e Martin Odegaard são dúvidas.

O Arsenal marcou nove gols decisivos em cobranças de escanteio na Premier League nesta temporada, um recorde histórico para uma única temporada.

O Brighton sofreu apenas um gol em seus últimos 10 jogos em todas as competições.

Notícias sobre as equipes e escalações

Formulário

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Brighton x Arsenal hoje

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: