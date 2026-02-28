Goal.com
Premier League
team-logoBournemouth
Vitality Stadium
team-logoSunderland
Renuka Odedra

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Bournemouth e Sunderland pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Premier League entre Bournemouth e Sunderland, bem como a hora do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Bournemouth x Sunderland, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
Sul/África SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Hora do pontapé inicial de Bournemouth x Sunderland

Premier League - Premier League
Vitality Stadium

O jogo de hoje entre Bournemouth e Sunderland terá início às 12h30 do dia 28 de fevereiro de 2026.

Previsão da partida

Bournemouth vs Sunderland Getty Images

A estabilidade no meio da tabela encontra um confronto de forma neste sábado, quando o Bournemouth recebe o Sunderland, que está em dificuldades, no Vitality Stadium. Com ambas as equipes efetivamente fora da zona de rebaixamento, o foco muda para terminar na metade superior da tabela, no que tem sido um retorno altamente respeitável à Premier League para os Black Cats. 

As duas equipes estão separadas por apenas dois pontos na tabela. O Bournemouth (8º) está em uma excelente sequência invicta, enquanto o Sunderland (12º) passou por uma fase difícil, perdendo três das últimas quatro partidas do campeonato. 

O jogo de volta em novembro foi um clássico moderno. O Sunderland recuperou de uma desvantagem de 2 a 0 para vencer por 3 a 2, graças aos gols de Enzo Le Fée e Brian Brobbey. O Bournemouth estará ansioso por vingança para evitar uma derrota na temporada.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Bournemouth x Sunderland

BournemouthHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-3-3

Home team crestSUN
1
D. Petrovic
3
A. Truffert
5
M. Senesi
23
J. Hill
20
A. Jimenez
12
T. Adams
21
A. Adli
8
A. Scott
37
Rayan
22
E. Kroupi
9
Evanilson
22
R. Roefs
5
D. Ballard
32
T. Hume
6
L. Geertruida
15
O. Alderete
34
G. Xhaka
27
N. Sadiki
19
H. Diarra
28
E. Le Fee
10
N. Angulo
18
W. Isidor

4-3-3

SUNAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Iraola

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. Le Bris

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

BOU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

SUN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

Registro frente a frente

BOU

Outros

SUN

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

7

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

0