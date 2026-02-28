Como assistir ao jogo de hoje entre Bournemouth e Sunderland pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Bournemouth x Sunderland, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Hora do pontapé inicial de Bournemouth x Sunderland

Premier League - Premier League Vitality Stadium

O jogo de hoje entre Bournemouth e Sunderland terá início às 12h30 do dia 28 de fevereiro de 2026.

Previsão da partida

A estabilidade no meio da tabela encontra um confronto de forma neste sábado, quando o Bournemouth recebe o Sunderland, que está em dificuldades, no Vitality Stadium. Com ambas as equipes efetivamente fora da zona de rebaixamento, o foco muda para terminar na metade superior da tabela, no que tem sido um retorno altamente respeitável à Premier League para os Black Cats.

As duas equipes estão separadas por apenas dois pontos na tabela. O Bournemouth (8º) está em uma excelente sequência invicta, enquanto o Sunderland (12º) passou por uma fase difícil, perdendo três das últimas quatro partidas do campeonato.

O jogo de volta em novembro foi um clássico moderno. O Sunderland recuperou de uma desvantagem de 2 a 0 para vencer por 3 a 2, graças aos gols de Enzo Le Fée e Brian Brobbey. O Bournemouth estará ansioso por vingança para evitar uma derrota na temporada.

