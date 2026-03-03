Com o Bournemouth recebendo o Brentford, ambos os clubes sabem que uma vitória neste confronto da Premier League pode ser decisiva na sua busca por uma vaga nas competições europeias.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês de Bournemouth x Brentford, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir a Bournemouth x Brentford com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial de Bournemouth x Brentford

Premier League - Premier League Vitality Stadium

Bournemouth x Brentford começa em 3 de março de 2026 às 14h30 EST e 19h30 GMT.

Previsão da partida

O Bournemouth foi forçado a se contentar com um empate em 1 a 1 contra o Sunderland no sábado, com os jogadores de Andoni Iraola desperdiçando várias oportunidades claras, um tema que tem marcado grande parte de sua campanha. Com 39 pontos, o Cherries permanece quatro pontos atrás do Brentford e firmemente na briga por uma vaga na Europa.

Getty Images

Enquanto isso, o Brentford venceu o Burnley por 4 a 3 em um confronto emocionante. A equipe de Keith Andrews chegou a abrir 3 a 0, mas viu a vantagem escapar antes de garantir a vitória nos acréscimos. Dois gols sofridos no final quase custaram caro, mas o VAR garantiu a vitória dramática. O Bees continua desafiando as expectativas, prosperando com seu contra-ataque afiado.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Evanilson causou impacto ao sair do banco e marcar o gol de empate do Bournemouth contra o Sunderland, mas depois saiu de campo com uma lesão que deixa sua situação incerta. O Cherries já está lidando com as ausências de Justin Kluivert, Lewis Cook, Ben Gannon-Doak e Julio Soler.

Getty Images

O Brentford também tem suas próprias preocupações com lesões. Fabio Carvalho, Aaron Hickey, Antoni Milambo e Josh Dasilva continuam indisponíveis, enquanto Vitaly Janelt enfrenta uma dúvida física antes da partida.

O histórico entre essas equipes é bastante favorável ao Brentford. Em sete confrontos na Premier League, o Bournemouth ainda não conquistou nenhuma vitória, empatando duas vezes e perdendo cinco vezes. O Bees é o único adversário que eles enfrentaram na primeira divisão sem conseguir uma vitória.

Getty Images

Notícias da equipe e escalações

Forma

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir a Bournemouth x Brentford hoje

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: