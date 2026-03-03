Goal.com
Copa do Rei
team-logoBarcelona
Spotify Camp Nou
team-logoAtlético de Madrid
Como assistir ao jogo de hoje entre Barcelona e Atlético de Madrid pela Copa del Rey: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Copa del Rey entre Barcelona e Atlético de Madrid, bem como o horário do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

Nenhuma equipe jamais recuperou uma desvantagem de quatro gols em uma semifinal da Copa del Rey, mas o Barcelona vai dar tudo de si para reescrever a história.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Barcelona x Atlético de Madrid, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
Reino UnidoPremier Sports
ÍndiaFanCode
Sul/África SubsaarianaStarTimes Futebol Mundial

Hora do início de Barcelona x Atlético de Madrid

crest
Copa do Rei - Copa do Rei
Spotify Camp Nou

Barcelona x Atlético de Madrid começa em 3 de março de 2026 às 15h EST e 20h GMT.

Previsão da partida

O Barcelona chega à segunda mão das semifinais da Copa del Rey em uma posição difícil, após ter sido derrotado por 4 a 0 em Madri. Esse resultado expôs as fraquezas do time em termos de intensidade e ritmo, deixando-o com uma tarefa difícil no Camp Nou. Ainda assim, a equipe de Hansi Flick pode se sentir confiante com seu desempenho no campeonato nacional, onde lidera a La Liga e recentemente derrotou o Villarreal por 4 a 1, graças a um hat-trick do em grande forma Lamine Yamal. Invicto em dez partidas em todas as competições e com 14 vitórias consecutivas em casa, o Blaugrana sabe que precisará de algo próximo da perfeição para reverter o déficit.

FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images

O Atlético de Madrid, por sua vez, chega com impulso e uma vantagem confortável. Os jogadores de Diego Simeone conquistaram três vitórias nos últimos cinco jogos, incluindo uma vitória dramática nos acréscimos sobre o Real Oviedo, graças a Julian Alvarez. O caminho para a final está agora bem à vista, e espera-se que eles se apoiem na sua disciplina e organização defensiva características para frustrar o Barcelona. Com experiência em lidar com jogos de alta pressão e capacidade de contra-atacar, o Atlético estará confiante em proteger a sua vantagem e terminar o trabalho na Catalunha.

FBL-ESP-LIGA-OVIEDO-ATLETICOGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Blaugrana não contará com vários jogadores importantes. Eric Garcia está suspenso após o cartão vermelho recebido na primeira partida, enquanto Robert Lewandowski está fora de combate devido a uma fratura na órbita ocular. Andreas Christensen continua indisponível devido a uma lesão no ligamento cruzado, e Frenkie de Jong está fora de combate devido a um problema na coxa. Gavi voltou aos treinos, mas não deve jogar, já que a partida chega muito cedo após seu longo período de afastamento.

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images

Os visitantes também têm problemas com lesões para lidar. Johnny Cardoso sofreu uma lesão no tendão da coxa na recente vitória sobre o Real Oviedo e não participará, enquanto Pablo Barrios continua sua recuperação de uma lesão na coxa e não deve retornar antes de meados de março. 

A boa fase de Yamal, incluindo seu hat-trick contra o Villarreal, dará esperanças a Flick de que ele será capaz de quebrar a defesa notoriamente teimosa do Atlético, que não sofre gols há três partidas consecutivas.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Barcelona x Atlético de Madrid

BarcelonaHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-4-2

Home team crestATM
13
J. Garcia
23
J. Kounde
3
A. Balde
5
P. Cubarsi
18
G. Martin
11
Raphinha
16
F. Lopez
8
Pedri
10
L. Yamal
20
D. Olmo
7
F. Torres
1
J. Musso
14
M. Llorente
17
D. Hancko
3
M. Ruggeri
18
M. Pubill
22
A. Lookman
5
J. Cardoso
6
Koke
20
G. Simeone
19
J. Alvarez
7
A. Griezmann

4-4-2

ATMAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • H. Flick

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Simeone

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

BAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/7
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
2/5

ATM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/9
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Registro frente a frente

BAR

Outros

ATM

3

Vitórias

1

Empate

1

12

Gols feitos

11
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

0