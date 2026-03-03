Nenhuma equipe jamais recuperou uma desvantagem de quatro gols em uma semifinal da Copa del Rey, mas o Barcelona vai dar tudo de si para reescrever a história.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Barcelona x Atlético de Madrid, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo Barcelona x Atlético de Madrid com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, consulte nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início de Barcelona x Atlético de Madrid

Copa do Rei - Copa do Rei Spotify Camp Nou

Barcelona x Atlético de Madrid começa em 3 de março de 2026 às 15h EST e 20h GMT.

Previsão da partida

O Barcelona chega à segunda mão das semifinais da Copa del Rey em uma posição difícil, após ter sido derrotado por 4 a 0 em Madri. Esse resultado expôs as fraquezas do time em termos de intensidade e ritmo, deixando-o com uma tarefa difícil no Camp Nou. Ainda assim, a equipe de Hansi Flick pode se sentir confiante com seu desempenho no campeonato nacional, onde lidera a La Liga e recentemente derrotou o Villarreal por 4 a 1, graças a um hat-trick do em grande forma Lamine Yamal. Invicto em dez partidas em todas as competições e com 14 vitórias consecutivas em casa, o Blaugrana sabe que precisará de algo próximo da perfeição para reverter o déficit.

Getty Images

O Atlético de Madrid, por sua vez, chega com impulso e uma vantagem confortável. Os jogadores de Diego Simeone conquistaram três vitórias nos últimos cinco jogos, incluindo uma vitória dramática nos acréscimos sobre o Real Oviedo, graças a Julian Alvarez. O caminho para a final está agora bem à vista, e espera-se que eles se apoiem na sua disciplina e organização defensiva características para frustrar o Barcelona. Com experiência em lidar com jogos de alta pressão e capacidade de contra-atacar, o Atlético estará confiante em proteger a sua vantagem e terminar o trabalho na Catalunha.

Getty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Blaugrana não contará com vários jogadores importantes. Eric Garcia está suspenso após o cartão vermelho recebido na primeira partida, enquanto Robert Lewandowski está fora de combate devido a uma fratura na órbita ocular. Andreas Christensen continua indisponível devido a uma lesão no ligamento cruzado, e Frenkie de Jong está fora de combate devido a um problema na coxa. Gavi voltou aos treinos, mas não deve jogar, já que a partida chega muito cedo após seu longo período de afastamento.

Getty Images

Os visitantes também têm problemas com lesões para lidar. Johnny Cardoso sofreu uma lesão no tendão da coxa na recente vitória sobre o Real Oviedo e não participará, enquanto Pablo Barrios continua sua recuperação de uma lesão na coxa e não deve retornar antes de meados de março.

A boa fase de Yamal, incluindo seu hat-trick contra o Villarreal, dará esperanças a Flick de que ele será capaz de quebrar a defesa notoriamente teimosa do Atlético, que não sofre gols há três partidas consecutivas.

Notícias da equipe e escalações

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Barcelona x Atlético de Madrid hoje

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

