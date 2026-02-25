Goal.com
Liga dos Campeões
team-logoAtalanta
New Balance Arena
team-logoBorussia Dortmund
Renuka Odedra

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Atalanta e Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Liga dos Campeões entre Atalanta e Borussia Dortmund, bem como a hora do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Atalanta x Borussia Dortmund, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaSony Sports Network
África Austral/SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Hora do início de Atalanta x Borussia Dortmund

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
New Balance Arena

O jogo de hoje entre Atalanta e Borussia Dortmund terá início em 25 de fevereiro de 2026, às 17h45.

Previsão da partida 

Atalanta vs Dortmund Getty Images

O palco está montado em Bergamo para uma partida de volta de alto risco, com a Atalanta buscando reverter uma desvantagem difícil contra o Borussia Dortmund nas eliminatórias da Liga dos Campeões da UEFA 2025/26. Após uma vitória clínica por 2 a 0 do BVB no Signal Iduna Park na semana passada, a “La Dea” precisa canalizar seu famoso espírito europeu para evitar uma eliminação precoce da competição.

O Dortmund assumiu o controle da partida na Alemanha com uma exibição implacável no primeiro tempo. Serhou Guirassy abriu o placar aos três minutos, e Maximilian Beier dobrou a vantagem antes do intervalo. A Atalanta teve dificuldades para criar chances claras, terminando a partida com apenas um chute a gol, o que deixa o time com uma tarefa difícil em casa.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Atalanta x Borussia Dortmund

AtalantaHome team crest

3-4-2-1

Formação

3-4-2-1

Home team crestBVB
29
M. Carnesecchi
23
S. Kolasinac
19
B. Djimsiti
3
O. Kossounou
15
M. de Roon
77
D. Zappacosta
10
L. Samardzic
47
L. Bernasconi
59
N. Zalewski
13
Ederson
9
G. Scamacca
1
G. Kobel
3
W. Anton
5
R. Bensebaini
49
L. Reggiani
8
F. Nmecha
14
M. Beier
26
J. Ryerson
24
D. Svensson
7
J. Bellingham
10
J. Brandt
9
S. Guirassy

3-4-2-1

BVBAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. Palladino

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • N. Kovac

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

ATA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

BVB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/5
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Registro frente a frente

ATA

Outros

BVB

1

1

Empate

2

Vitórias

4

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
1/4
Ambos os times marcam
2/4

Classificação

0