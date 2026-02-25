Como assistir ao jogo de hoje entre Atalanta e Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Atalanta x Borussia Dortmund, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Hora do início de Atalanta x Borussia Dortmund

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões New Balance Arena

O jogo de hoje entre Atalanta e Borussia Dortmund terá início em 25 de fevereiro de 2026, às 17h45.

Previsão da partida

O palco está montado em Bergamo para uma partida de volta de alto risco, com a Atalanta buscando reverter uma desvantagem difícil contra o Borussia Dortmund nas eliminatórias da Liga dos Campeões da UEFA 2025/26. Após uma vitória clínica por 2 a 0 do BVB no Signal Iduna Park na semana passada, a “La Dea” precisa canalizar seu famoso espírito europeu para evitar uma eliminação precoce da competição.

O Dortmund assumiu o controle da partida na Alemanha com uma exibição implacável no primeiro tempo. Serhou Guirassy abriu o placar aos três minutos, e Maximilian Beier dobrou a vantagem antes do intervalo. A Atalanta teve dificuldades para criar chances claras, terminando a partida com apenas um chute a gol, o que deixa o time com uma tarefa difícil em casa.

Registro frente a frente

Classificação

