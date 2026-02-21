Como assistir ao jogo de hoje entre Aston Villa e Leeds pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Aston Villa e Leeds, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir em qualquer lugar com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início de Aston Villa x Leeds

Premier League - Premier League Villa Park

O jogo de hoje entre Aston Villa e Leeds terá início em 21 de fevereiro de 2026, às 15h.

Previsão da partida

O Villa Park será palco de um clássico confronto da Premier League neste sábado, com o Aston Villa buscando consolidar suas aspirações à Liga dos Campeões contra o Leeds United, que luta para se distanciar dos três últimos colocados. A equipe de Unai Emery tem sido a surpresa da temporada, ocupando firmemente uma das três primeiras posições. No entanto, eles enfrentaram um pequeno obstáculo recentemente, com duas derrotas nos últimos três jogos em casa. Sob o comando de Daniel Farke, o Leeds se tornou uma espécie de “especialista em empates”, provando ser difícil de vencer, mas com dificuldades para transformar um ponto em três. Atualmente, eles estão sem vitórias nos últimos 10 jogos fora de casa pelo campeonato.

Notícias da equipe e escalações

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Aston Villa x Leeds hoje

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes , seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: