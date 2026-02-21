Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoAston Villa
Villa Park
team-logoLeeds
BYPASS GEO-RESTRICTIONS
Renuka Odedra

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Aston Villa e Leeds pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Premier League entre Aston Villa e Leeds, bem como o horário do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Aston Villa e Leeds, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAPeacock
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
Sul/África SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir em qualquer lugar com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne as restrições geográficas com umaVPN. Obtenha a Express!

Hora do início de Aston Villa x Leeds

crest
Premier League - Premier League
Villa Park

O jogo de hoje entre Aston Villa e Leeds terá início em 21 de fevereiro de 2026, às 15h.

Previsão da partida

Aston Villa 2026Getty Images

O Villa Park será palco de um clássico confronto da Premier League neste sábado, com o Aston Villa buscando consolidar suas aspirações à Liga dos Campeões contra o Leeds United, que luta para se distanciar dos três últimos colocados. A equipe de Unai Emery tem sido a surpresa da temporada, ocupando firmemente uma das três primeiras posições. No entanto, eles enfrentaram um pequeno obstáculo recentemente, com duas derrotas nos últimos três jogos em casa. Sob o comando de Daniel Farke, o Leeds se tornou uma espécie de “especialista em empates”, provando ser difícil de vencer, mas com dificuldades para transformar um ponto em três. Atualmente, eles estão sem vitórias nos últimos 10 jogos fora de casa pelo campeonato.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Aston Villa x Leeds

Aston VillaHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-2-1

Home team crestLEE
23
E. Martinez
5
T. Mings
4
E. Konsa
26
L. Bogarde
22
I. Maatsen
10
E. Buendia
19
J. Sancho
27
M. Rogers
21
D. Luiz
24
A. Onana
11
O. Watkins
26
K. Darlow
15
J. Bijol
6
J. Rodon
5
P. Struijk
11
B. Aaronson
29
W. Gnonto
44
I. Gruev
4
E. Ampadu
2
J. Bogle
3
G. Gudmundsson
9
D. Calvert-Lewin

3-4-2-1

LEEAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • U. Emery

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Farke

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

AVL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

LEE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Registro frente a frente

AVL

Outros

LEE

4

Vitórias

1

Empate

0

8

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Aston Villa x Leeds hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes , seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS ( geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Contorne as restrições geográficas com umaVPN. Obtenha o ExpressVPN!

0