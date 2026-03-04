O Villa Park é o palco de uma batalha crucial na disputa pelas vagas na Liga dos Campeões, com o Aston Villa buscando acabar com sua fase ruim e o Chelsea chegando à cidade.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Aston Villa x Chelsea, com todas as informações necessárias para assistir à partida hoje.

Como assistir ao jogo Aston Villa x Chelsea com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início de Aston Villa x Chelsea

Premier League - Premier League Villa Park

Aston Villa x Chelsea começa em 4 de março de 2026 às 14h30 EST e 19h30 GMT.

Previsão da partida

O Aston Villa caiu para a quarta posição após a derrota da semana passada para o Wolves, seu segundo revés em cinco partidas. Tem sido um período difícil para a equipe de Unai Emery, com apenas uma vitória nessa sequência, e o desempenho em casa também não tem ajudado muito: apenas uma vitória nas últimas quatro partidas no Villa Park. A falta de eficácia na frente do gol tem sido notável, deixando os torcedores frustrados com as chances perdidas.

O Chelsea, por outro lado, está lutando contra seus próprios problemas. A disciplina custou caro contra o Arsenal, onde a expulsão de Pedro Neto se tornou o nono cartão vermelho da campanha, destacando uma tendência preocupante. O Blues não conseguiu nenhuma vitória nas últimas três partidas, somando apenas dois pontos nos confrontos com Leeds, Burnley e Gunners.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Com Boubacar Kamara fora do resto da temporada devido a uma lesão no joelho, o meio-campo continua sentindo a ausência de Youri Tielemans pelo Villa, que não deve estar pronto a tempo para o confronto de quarta-feira. Harvey Elliott também está ausente há mais de um mês, enquanto o revés de Andres Garcia significa mais seis semanas fora dos gramados. Ainda há incerteza em torno do capitão John McGinn, que vem se recuperando de um problema no joelho nas últimas seis semanas e continua indefinido para um retorno.

Para o Chelsea, a suspensão de Pedro Neto após o cartão vermelho contra o Arsenal deixa uma lacuna no ataque. Estevao Willian e Jamie Bynoe-Gittens ainda estão se recuperando de lesões na coxa, embora ambos estejam se aproximando do retorno. Dario Essugo também está quase recuperado após ficar fora desde janeiro, enquanto Marc Cucurella enfrenta um teste de última hora para determinar sua disponibilidade. Levi Colwill, ausente há muito tempo, continua sua reabilitação, mas sua ausência deixou um buraco perceptível na defesa do Blues e é improvável que ele volte a jogar nesta temporada.

Os jogos no meio da semana têm sido um obstáculo para o Chelsea, com oito derrotas nos últimos dez jogos fora de casa sob as luzes; um padrão que continua a levantar questões sobre sua resiliência.

Notícias da equipe e escalações

Forma

Registro de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Aston Villa x Chelsea hoje

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: