Premier League
team-logoArsenal
Emirates Stadium
team-logoChelsea
Renuka Odedra

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Arsenal e Chelsea pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Premier League entre Arsenal e Chelsea, bem como o horário do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Arsenal x Chelsea, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.

EUAPeacock
Reino UnidoSky Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
Sul/África SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Hora do início de Arsenal x Chelsea

crest
Premier League - Premier League
Emirates Stadium

O jogo de hoje entre Arsenal e Chelsea terá início em 1 de março de 2026, às 16:30.

Previsão da partida

Arsenal vs Chelsea Getty Images

O Emirates Stadium se prepara para um clássico londrino de alto risco neste domingo, quando o líder Arsenal recebe o renascido Chelsea. Enquanto os Gunners lutam para manter sua vantagem de cinco pontos na liderança da tabela, o Chelsea está desesperado para recuperar uma vaga entre os quatro primeiros após alguns tropeços recentes.

A equipe de Mikel Arteta entra nesta partida com a confiança nas alturas após uma vitória dominante por 4 a 1 sobre o Tottenham no último fim de semana. Os Gunners estão atualmente no topo da Premier League com 61 pontos. Depois de já ter eliminado o Chelsea das semifinais da Carabao Cup no início deste mês (vencendo por 4 a 2 no placar agregado), o Arsenal acredita ter o plano tático para derrotar seus rivais novamente. Com o Manchester City pressionando, qualquer resultado abaixo de três pontos pode comprometer suas chances de conquistar o título.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Arsenal x Chelsea

ArsenalHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestCHE
1
D. Raya
12
J. Timber
6
Gabriel
5
P. Hincapie
2
W. Saliba
10
E. Eze
41
D. Rice
36
M. Zubimendi
19
L. Trossard
7
B. Saka
14
V. Gyoekeres
1
R. Sanchez
23
T. Chalobah
24
R. James
4
T. Adarabioyo
27
M. Gusto
10
C. Palmer
17
A. Santos
8
E. Fernandez
7
P. Neto
25
M. Caicedo
20
J. Pedro

4-2-3-1

CHEAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Arteta

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • L. Rosenior

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

ARS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/4
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

CHE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Registro de confrontos diretos

ARS

Outros

CHE

3

Vitórias

2

Empates

0

7

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

0