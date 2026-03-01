Como assistir ao jogo de hoje entre Arsenal e Chelsea pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Arsenal x Chelsea, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo Arsenal x Chelsea com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início de Arsenal x Chelsea

Premier League - Premier League Emirates Stadium

O jogo de hoje entre Arsenal e Chelsea terá início em 1 de março de 2026, às 16:30.

Previsão da partida

O Emirates Stadium se prepara para um clássico londrino de alto risco neste domingo, quando o líder Arsenal recebe o renascido Chelsea. Enquanto os Gunners lutam para manter sua vantagem de cinco pontos na liderança da tabela, o Chelsea está desesperado para recuperar uma vaga entre os quatro primeiros após alguns tropeços recentes.

A equipe de Mikel Arteta entra nesta partida com a confiança nas alturas após uma vitória dominante por 4 a 1 sobre o Tottenham no último fim de semana. Os Gunners estão atualmente no topo da Premier League com 61 pontos. Depois de já ter eliminado o Chelsea das semifinais da Carabao Cup no início deste mês (vencendo por 4 a 2 no placar agregado), o Arsenal acredita ter o plano tático para derrotar seus rivais novamente. Com o Manchester City pressionando, qualquer resultado abaixo de três pontos pode comprometer suas chances de conquistar o título.

Notícias e escalações das equipes

Forma

Registro de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Arsenal x Chelsea hoje

NordVPN

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: