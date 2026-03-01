Como assistir ao jogo de hoje entre Arsenal e Chelsea pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Arsenal x Chelsea, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Peacock
|Reino Unido
|Sky Sports
|Austrália
|Stan Sport
|Canadá
|Fubo Canadá
|Índia
|JioStar
|Sul/África Subsaariana
|SuperSport
|Malásia
|Astro
|Oriente Médio
|beIN Sports MENA
Como assistir ao jogo Arsenal x Chelsea com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do início de Arsenal x Chelsea
O jogo de hoje entre Arsenal e Chelsea terá início em 1 de março de 2026, às 16:30.
Previsão da partida
Getty Images
O Emirates Stadium se prepara para um clássico londrino de alto risco neste domingo, quando o líder Arsenal recebe o renascido Chelsea. Enquanto os Gunners lutam para manter sua vantagem de cinco pontos na liderança da tabela, o Chelsea está desesperado para recuperar uma vaga entre os quatro primeiros após alguns tropeços recentes.
A equipe de Mikel Arteta entra nesta partida com a confiança nas alturas após uma vitória dominante por 4 a 1 sobre o Tottenham no último fim de semana. Os Gunners estão atualmente no topo da Premier League com 61 pontos. Depois de já ter eliminado o Chelsea das semifinais da Carabao Cup no início deste mês (vencendo por 4 a 2 no placar agregado), o Arsenal acredita ter o plano tático para derrotar seus rivais novamente. Com o Manchester City pressionando, qualquer resultado abaixo de três pontos pode comprometer suas chances de conquistar o título.
Notícias e escalações das equipes
Forma
Registro de confrontos diretos
Classificação
Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Arsenal x Chelsea hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.