No segundo confronto da fase de grupos da SheBelieves Cup 2026, duas nações que buscam se recuperar das derrotas na estreia lutarão pelos três pontos.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês de Argentina x Colômbia, além de todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.

Como assistir a Argentina x Colômbia com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início do jogo Argentina x Colômbia

Argentina x Colômbia começa em 4 de março de 2026 às 15h30 EST e 20h30 GMT.

Previsão da partida

A partida de estreia da Argentina não saiu como eles esperavam. Enfrentando os Estados Unidos no domingo, anfitriões e grandes favoritos, a Albiceleste teve dificuldades para entrar no jogo e acabou perdendo por 2 a 0. Eles sofreram um gol em cada tempo e criaram poucas oportunidades de ataque, registrando apenas um chute a gol. O resultado estendeu sua sequência de derrotas contra as mulheres dos EUA para oito jogos.

Getty Images

O início da Colômbia foi igualmente desafiador. Enfrentando o Canadá, Las Chicas Superpoderosas lutaram muito, mas foram derrotadas por 4 a 1. Mesmo depois de estar perdendo por três gols, elas mostraram alguma resistência quando Leicy Santos converteu um pênalti no final da partida. Por um momento, parecia que o momento poderia mudar a seu favor, até que o cartão vermelho de Gisela Robledo, minutos depois, fechou as portas para qualquer chance de recuperação.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Argentina F x Colômbia Provável escalação Reservas Técnico G. Portanova Provável escalação Reservas Técnico A. Marsiglia

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Argentina x Colômbia hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: