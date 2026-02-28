Como assistir ao jogo de hoje entre Al-Fayha e Al Nassr FC pela Liga Profissional Saudita: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Al-Fayha x Al Nassr FC, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Fubo EUA
|Austrália
|Rede 10
|Índia
|FanCode
|África do Sul/África Subsaariana
|StarTimes Futebol Mundial
|Oriente Médio
|Thmanyah
Como assistir ao jogo Al-Fayha x Al Nassr FC com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do início da partida entre Al-Fayha e Al Nassr FC
O jogo de hoje entre Al-Fayha e Al Nassr FC terá início às 19:00 do dia 28 de fevereiro de 2026.
Previsão da partida
À medida que a disputa pelo título da Liga Profissional Saudita se intensifica, o Al-Nassr viaja para a Cidade Esportiva Al Majma'ah para enfrentar o resistente time do Al-Fayha.
Com o Al-Nassr envolvido em uma batalha acirrada pelo topo da tabela contra o Al-Hilal e o Al-Ahli, cada ponto é fundamental. Enquanto isso, o Al-Fayha busca manter sua estabilidade no meio da tabela e desempenhar o papel de “matador de gigantes” em seu território.
O Al-Fayha tem sido a definição de “inconsistente” nesta temporada. Embora tenha conquistado recentemente uma emocionante vitória por 3 a 2 contra o Al-Taawoun, o time empatou em 1 a 1 contra o NEOM SC. É notoriamente difícil vencê-lo em casa, mas suas falhas defensivas têm custado caro contra os times de ponta da liga.
Os “Cavaleiros de Najd” estão atualmente em uma disputa acirrada pelo título. Após uma vitória dominante por 5 a 0 sobre o Al-Najma, a confiança está nas alturas. Cristiano Ronaldo continua desafiando a idade, enquanto a chegada de João Félix trouxe uma criatividade que desbloqueou alguns dos bloqueios mais difíceis da liga.
Notícias da equipe e escalações
Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Al-Fayha x Al Nassr FC hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.