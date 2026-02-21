Como assistir ao jogo de hoje entre Ajax e NEC Nijmegen pela Eredivisie: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Ajax x NEC Nijmegen, pois o GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Hora do pontapé inicial do Ajax x NEC Nijmegen

Eredivisie - Eredivisie Johan Cruijff ArenA

O jogo de hoje entre Ajax e NEC Nijmegen terá início em 21 de fevereiro de 2026 às 20:00.

Previsão da partida

Um grande confronto entre os quatro primeiros colocados será o destaque no Johan Cruijff ArenA neste sábado, quando Ajax e NEC Nijmegen se enfrentarem. Ambas as equipes estão empatadas com 42 pontos, tornando este jogo decisivo para a classificação para as competições europeias.

O Ajax chega a este confronto após uma vitória dominante por 4 a 1 sobre o Fortuna Sittard, que quebrou uma frustrante sequência de três jogos sem vitórias. Sob o comando de Fred Grim, o time de Amsterdã transformou seu estádio em uma fortaleza, mas enfrenta seu teste mais difícil em semanas contra a “surpresa” do campeonato.

O NEC Nijmegen, atualmente em terceiro lugar no saldo de gols, está tendo uma temporada histórica. Dick Schreuder transformou o time em uma máquina de contra-ataques precisos, que lidera a liga em gols marcados fora do PSV. Eles empataram em 2 a 2 com o Ajax no início da temporada e venceram por 3 a 0 em Amsterdã em maio passado.

