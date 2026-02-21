Goal.com
Eredivisie
team-logoAjax
Johan Cruijff ArenA
team-logoNEC Nijmegen
Renuka Odedra

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Ajax e NEC Nijmegen pela Eredivisie: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Eredivisie entre Ajax e NEC Nijmegen, bem como o horário do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Ajax x NEC Nijmegen, pois o GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAFubo EUA
Reino UnidoPremier Sports

Como assistir em qualquer lugar com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial do Ajax x NEC Nijmegen

crest
Eredivisie - Eredivisie
Johan Cruijff ArenA

O jogo de hoje entre Ajax e NEC Nijmegen terá início em 21 de fevereiro de 2026 às 20:00.

Previsão da partida

AjaxGetty Images

Um grande confronto entre os quatro primeiros colocados será o destaque no Johan Cruijff ArenA neste sábado, quando Ajax e NEC Nijmegen se enfrentarem. Ambas as equipes estão empatadas com 42 pontos, tornando este jogo decisivo para a classificação para as competições europeias.

O Ajax chega a este confronto após uma vitória dominante por 4 a 1 sobre o Fortuna Sittard, que quebrou uma frustrante sequência de três jogos sem vitórias. Sob o comando de Fred Grim, o time de Amsterdã transformou seu estádio em uma fortaleza, mas enfrenta seu teste mais difícil em semanas contra a “surpresa” do campeonato.

O NEC Nijmegen, atualmente em terceiro lugar no saldo de gols, está tendo uma temporada histórica. Dick Schreuder transformou o time em uma máquina de contra-ataques precisos, que lidera a liga em gols marcados fora do PSV. Eles empataram em 2 a 2 com o Ajax no início da temporada e venceram por 3 a 0 em Amsterdã em maio passado.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Ajax x NEC Nijmegen

AjaxHome team crest

4-3-3

Formação

3-4-2-1

Home team crestNEC
1
V. Jaros
5
O. Wijndal
2
L. Rosa
15
Y. Baas
37
J. Sutalo
24
J. Mokio
18
D. Klaassen
48
S. Steur
9
K. Dolberg
11
M. Godts
43
R. Bounida
1
G. Crettaz
4
A. Kaplan
3
P. Sandler
14
E. Dasa
23
K. Sano
11
B. Onal
20
N. Lebreton
6
D. Nejasmic
10
T. Chery
25
S. Ouaissa
18
K. Ogawa

3-4-2-1

NECAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • F. Grim

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Schreuder

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

AJX
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

NEC
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Registro frente a frente

AJX

Outros

NEC

2

Vitórias

2

Empates

1

8

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

