Como assistir ao jogo Bodoe/Glimt x Inter pela Liga dos Campeões de hoje: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Hora do pontapé inicial de Bodoe/Glimt x Inter

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Aspmyra Stadion

O jogo de hoje entre Bodoe/Glimt e Inter terá início às 20:00 do dia 18 de fevereiro de 2026.

Previsão da partida

O Bodoe/Glimt surpreendeu times como o Manchester City e o Atlético de Madrid, derrotando os gigantes do futebol na fase de grupos da competição. Isso lhes rendeu um confronto de alto nível contra o Inter de Milão, mas isso não os intimidará, pois eles estão muito confiantes após as grandes vitórias contra o City e o Madrid.

O Inter chega ao jogo depois de perder partidas importantes contra o Arsenal, Atlético de Madrid e Liverpool. Mas conseguiu se recuperar na última partida, com uma vitória por 2 a 0 contra o Borussia Dortmund.

Curiosamente, porém, 41,1% dos ataques do Inter na Liga dos Campeões da UEFA nesta temporada foram pelo lado esquerdo. É a porcentagem mais alta de qualquer time na fase de grupos. Isso faz todo o sentido, pois o maior criador de chances da equipe na competição nesta temporada é o lateral-esquerdo Federico Dimarco (11).

Notícias sobre lesões e estatísticas importantes

Sondre Fet está atualmente afastado e é uma grande dúvida para jogar pelo Bodo/Glimt ao lado de Ulrik Saltnes.

Depois de passar por um jejum de 10 jogos sem marcar gols no início do ano, Kasper Hogh marcou cinco gols nas últimas três partidas.

Denzel Dumfries (tornozelo) é a única preocupação do Inter para este jogo, já que ele aguarda sua primeira partida desde novembro.

Com nove participações diretas em gols nos últimos cinco jogos de sua equipe, Federico Dimarco está provando ser uma fonte potente de ameaça ofensiva pela lateral esquerda, tornando-o um jogador a ser observado.

Notícias da equipe e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 77 M. Bro Lesões e suspensões 2 D. Dumfries

Forma

Registro frente a frente

Classificação

