Como assistir ao jogo amistoso de hoje entre México e Islândia: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo México x Islândia, com a GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

País/Região Emissora 🇺🇸 EUA 🇬🇧 Reino Unido 🇨🇦 Canadá 🇦🇺 Austrália 🌍 África do Sul/África Subsaariana 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos 🇮🇳 Índia

Como assistir em qualquer lugar com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início do jogo México x Islândia

O jogo de hoje entre o México e a Islândia terá início às 02:00 do dia 26 de fevereiro de 2026.

Previsão da partida

Getty Images

Apesar da confusão no início desta semana, o amistoso entre México e Islândia está confirmado para esta noite. Embora os jogos locais da Liga MX tenham sido adiados devido a preocupações com a segurança na região, a Federação Mexicana de Futebol (FMF) e as autoridades locais liberaram o Estádio Corregidora para este confronto internacional, com medidas de segurança reforçadas.

Este é um jogo fora da janela da FIFA, o que significa que ambas as equipes estão escalando jogadores exclusivamente de suas respectivas ligas nacionais. Para o México, este é o terceiro teste do “mini-campo” de 2026, após vitórias por 1 a 0 sobre o Panamá e a Bolívia em janeiro.

Javier Aguirre está usando esta partida como uma audição final para os jogadores da Liga MX antes do retorno das estrelas “europeias” para os amistosos de março contra Portugal e Bélgica. A Islândia chega ao México durante o período de entressafra de sua liga, o que pode levar a algumas “pernas pesadas” na altitude elevada de Querétaro.

Notícias da equipe e escalações

Formulário

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo México x Islândia hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: