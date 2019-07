Como assistir ao Corinthians na Copa Sul-Americana no DAZN?

O DAZN leva a você mais um jogo com transmissão exclusiva para o Brasil

O DAZN, primeiro serviço de streaming de esportes ao vivo e sob demanda do mundo, transmite com exclusividade as partidas do na para os seus assinantes.

Buscando o título inédito na competição, a equipe paulista se prepara para entrar em campo contra o Montevideo Wanderers, na próxima quinta-feira (25), pelas oitavas de final, após eliminar e , nas primeira e segunda fase, respectivamente.

Lançado oficialmente no início de maio de 2019, o DAZN, vem transmitindo desde dezembro de 2018 partidas exclusivas para o de torneios como a italiana, a francesa, a , , e Copa Africana de Nações. Alguns jogos você ainda pode acompanhar nos canais do DAZN no YouTube e no Facebook e na própria Goal.

QUAL O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante da plataforma pode acessar de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

Mais artigos abaixo

A CAMPANHA DO CORINTHIANS NA SUL-AMERICANA 2019

Primeira fase

Jogo de ida (14/02/2019): Corinthians 1 x 1 Racing - Arena Corinthians

Jogo de volta (27/02/2019): Racing 1 (4) x (5) 1 Corinthians - Estádio Presidente Perón

Segunda fase

Jogo de ida (23/05/2019): Corinthians 2 x 0 Deportivo Lara - Arena Corinthians

2 x 0 Deportivo Lara - Arena Corinthians Jogo de volta (30/05/2019): Deportivo Lara 0 x 2 Corinthians - Estádio Metropolitano de Fútbol de Lara

Oitavas de final

Jogo de ida (25/07/2019): Corinthians x Montevideo Wanderers - Arena Corinthians

Jogo de volta (01/08/2019): Montevideo Wanderers x Corinthians - Centenário

COMO ASSINAR

O DAZN já está disponível para assinatura ou para degustação gratuita durante um mês. Após preencher os dados, instantes depois o conteúdo já está liberado para o torcedor acompanhar no computador, no celular, no tablet ou até no console do vídeogame.

A assinatura do DAZN custa R$ 37,90 ao mês. Porém, os primeiros 30 dias são grátis e você pode cancelar a qualquer momento.