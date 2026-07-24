Como assistir à luta entre Anthony Joshua e Kristian Prenga: data, horários, card da luta e links para transmissão

O ex-campeão dos pesos pesados Anthony Joshua volta ao ringue para enfrentar Kristian Prenga no sábado, 25 de julho de 2026, ao vivo do Jeddah Superdome, na Arábia Saudita, pelo DAZN PPV.

Muitos achavam que as noites de luta de grande repercussão de Joshua já tinham ficado para trás, após reveses sucessivos contra Oleksandr Usyk e uma dura derrota por nocaute para Daniel Dubois, mas o ex-bicampeão mundial dos pesos pesados, que vem treinando com Usyk recentemente, pretende causar grande impacto em Jeddah.

Joshua pode ser o grande favorito para a luta deste sábado, mas sabe muito bem que não pode se dar ao luxo de subestimar um adversário. A derrota chocante e dolorosa para Andy Ruiz Jr. ainda assombra o boxeador britânico, e Prenga, que venceu suas últimas três lutas por nocaute no primeiro assalto, definitivamente tem um golpe forte.

Deixe o GOAL fornecer todas as informações essenciais de que você precisa antes do confronto dos pesos pesados entre Joshua e Prenga na Arábia Saudita, incluindo detalhes do card da luta e como você pode assistir e acompanhar toda a ação ao vivo.

Quando será a luta entre Anthony Joshua e Kristian Prenga?

Data : sábado, 25 de julho

Local : Jeddah Superdome, Jeddah, Arábia Saudita

Horário : A transmissão PPV da DAZN começa às 18h BST / 13h ET / 10h PT

Entrada dos lutadores no ringue para a luta principal (aproximadamente) : 23h BST / 18h ET / 15h PT

O card da luta entre Anthony Joshua e Kristian Prenga será realizado no Jeddah Superdome, um recinto multifuncional com capacidade para 40.000 pessoas. Localizado a oeste da King Abdullah Sports City, em Jeddah, o local já sediou diversas exposições, eventos esportivos e de entretenimento, tanto locais quanto internacionais, desde sua inauguração em 2021.

Anthony Joshua também foi a atração principal do único card de boxe realizado anteriormente no Jeddah Superdome. Em agosto de 2022, a revanche de AJ contra Oleksandr Usyk, anunciada como “Rage on the Red Sea”, aconteceu lá. Usyk manteve os títulos dos pesos pesados da WBA (Super), IBF, WBO e IBO após uma vitória por decisão dividida.

Mais recentemente, o Jeddah Superdome sediou alguns grandes eventos de luta livre, como o WWE Night of Champions em 2023 e o WWE King and Queen of the Ring em 2024. Estrelas globais como Cody Rhodes, Logan Paul, Brock Lesnar e Liv Morgan participaram dos eventos.

Como assistir ou fazer streaming de Anthony Joshua x Kristian Prenga em todo o mundo

A luta entre Anthony Joshua e Kristian Prenga, assim como todo o card de Jeddah, será transmitida ao vivo pelo PPV da DAZN, e há várias maneiras de adquirir o acesso à noite de lutas:

Você pode comprar o PPV por um valor único de £19,99 / $59,99 e ainda ganhar um teste gratuito de 8 dias do DAZN, que inclui as lutas entre Pierce O’Leary e Mark Chamberlain (Reino Unido e EUA) e Lamont Roach Jr. e William Zepeda (apenas para clientes dos EUA e Canadá), que acontecerão no fim de semana seguinte.

Você também tem a opção de assinar o “DAZN Ultimate Tier” para assistir a Joshua x Prenga. O pacote Ultimate Tier do DAZN inclui no mínimo 12 PPVs por ano (incluindo Joshua x Prenga), além da oferta regular de 185 noites de lutas.

Outros PPVs futuros incluídos no Ultimate Tier são Spence Jr. x Tszyu (25 de julho), Romero x Lopez (22 de agosto) e Moses x Hrgovic (29 de agosto). Isso significa que você não precisaria adquirir esses PPVs individualmente, com custos adicionais.

Clientes dos EUA podem se inscrever no Ultimate Tier agora por US$ 44,99 por mês. Clientes do Reino Unido podem assinar por 24,99 por mês.

Assista a Anthony Joshua x Kristian Prenga de qualquer lugar com uma VPN

Se a luta entre Anthony Joshua e Kristian Prenga não estiver disponível para assistir ao vivo na sua região ou se você estiver viajando, é possível usar uma VPN para acompanhar a ação de onde quer que esteja. Uma VPN cria uma conexão segura que permite contornar restrições geográficas e acessar seus serviços de streaming favoritos de qualquer lugar. Recomendamos a ExpressVPN.

Você também pode conferir nosso guia detalhado sobre VPNs para determinar qual é a melhor opção para você.

Card da luta entre Anthony Joshua e Kristian Prenga

Peso Luta Peso Pesado Anthony Joshua x Kristian Prenga Peso supermédio (título mundial da WBO) Hamzah Sheeraz x Simon Zachenhuber Peso super-médio (título mundial da IBF) Josh Kelly x Caoimhin Agyarko Peso superpluma Reito Tsutsumi x Alvino Herrera Peso supermédio Jacob Bank x Pawel August Peso super-médio Nishant Dev x Cesar Diaz

Embora Joshua x Prenga seja a luta principal do evento em Jeddah, há duas disputas emocionantes pelo título mundial antes da luta principal. O campeão britânico dos supermédios da WBO, Hamzah Sheeraz, e o detentor do cinturão dos super-médios da IBF, Josh Kelly, farão a primeira defesa de seus títulos contra Simon Zachenhuber e Caoimhin Agyarko, respectivamente.

O invicto Hamzah Sheeraz empatou por decisão dividida contra Carlos Adames em sua última luta na Arábia Saudita (Riade), em fevereiro de 2025. Desde então, o lutador nascido em Slough nocauteou tanto Edgar Berlanga quanto Alem Begic, e foi justamente essa última vitória que o coroou campeão mundial pela primeira vez.

Enquanto Sheeraz tem viajado bastante pelo mundo ultimamente, lutando na Arábia Saudita, Inglaterra, Estados Unidos e Egito nos últimos dois anos, Josh Kelly colocará as luvas fora do Reino Unido pela primeira vez desde 2019. Depois de conquistar o cinturão dos meio-médios-ligeiros da IBF em seu amado Nordeste no início deste ano, Kelly agora busca consolidar seu status contra um adversário difícil e invicto: o irlandês Caoimhin Agyarko.

Estatísticas do boxe profissional de Anthony Joshua

Idade : 36

Altura : 6′ 6″ / 198 cm

Alcance : 82″ / 208 cm

Total de lutas : 33

Registro : 29-4-0

Porcentagem de vitórias por nocaute/nocaute técnico : 89

Estatísticas do boxe profissional de Kristian Prenga