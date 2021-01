Como assistir a Athletico-PR x Flamengo no Salve, canal do Porta dos Fundos na Twitch TV?

O duelo pelo Brasileirão será transmitido na plataforma, recém-lançada pela produtora de conteúdo

E temos mais novidades no catálogo de plataformas que estão transmitindo jogos de futebol . A Twitch, serviço de streaming da Amazon, famosa no mundo gamer, vai continuando a sua parceria com o -PR e exibirá o duelo do time paranaense contra o , pela 32ª rodada do Brasileirão.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Dessa vez, o confronto será exibido no canal do Porta dos Fundos na Twitch, o Salve, recém-lançado. O humorista e fundador do canal, Antonio Tabet, estará na transmissão, junto dos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Téo Benjamin.

Mais times

Além do duelo, Tabet também confirmou que o canal exibirá outros conteúdos sobre futebol, incluindo comentários ao vivo sobre partidas de futebol. O confronto entre Flamengo x , nesta quinta-feira (21), estreou esse tipo de transmissão. Além disso, o "Salve" também trará programas semanais sobre o esporte, com convidados especiais em um formato chamado por Tabet como "anti-mesa-redonda".

Confira um guia completo de como assistir ao duelo entre x Flamengo na Twitch!

Como assistir a Athletico-PR x Flamengo na Twitch?

O confronto entre Athletico x Flamengo partiu de uma iniciativa do time paranaense, que vem fazendo isso nos últimos jogos do Brasileirão. Assim, é possível até que outras plataformas, ainda não anunciadas, e outros canais na Twitch, exibam o duelo. Sua transmissão será paga, exceto para os sócios do Furacão. O jogo começa neste domingo (17), às 16h (de Brasília).