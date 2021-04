Como apostar nos Jogos Olímpicos na 1xBet

Fique por dentro de como apostar no Brasil na 1xBet nas Olimpíadas de Tóquio 2020; confira os principais esportes da casa de apostas

Adiada em um ano devido à pandemia da Covid-19, a Olimpíada de Tóquio 2020 começa em 23 de julho. Algumas modalidades são muito aguardadas, como futebol, atletismo, ginástica, natação, vôlei, judô, entre outros. E o Brasil é o favorito em diversas categorias. Se quiser aliar a emoção de assistir aos Jogos com a experiência de apostar, conheça as várias casas de apostas disponíveis no Brasil clicando aqui. Abaixo, você ainda ficará por dentro das principais práticas para apostar em atletas brasileiros na 1xBet.

Por que apostar na 1xBet?

Porque a 1xBet é uma das melhores casas de apostas e oferece qualidade, segurança e popularidade. Há mais de Dez anos no mundo das apostas esportivas, a plataforma tem entretenimento e confiabilidade em tempos pandêmicos.

Um dos diversos pontos positivos do site, além do bônus de boas-vindas que será detalhado a seguir, são os diversos esportes para apostar e lucrar. Em ano de Olimpíadas, nada mais justo que palpitar nas modalidades mais populares entre apostadores do site, como é o caso de futebol, tênis, vôlei e basquete.

O site oferece bônus para novos usuários?

Sim e é uma das melhores opções no mercado. Mas antes de tudo, você precisa abrir uma conta na plataforma, o que é muito simples e sem burocracia. O primeiro passo é acessar o site da 1xBet e ir ao topo da página, no canto superior direito, e clicar em “registro”. O segundo passo é preencher seus dados com muita calma e atenção.

Feito isso, chegou a hora de você desfrutar de um dos melhores bônus de boas-vindas para novos usuários. Logo após a realização do cadastro, você irá receber uma bonificação inicial de 100% do valor do seu primeiro depósito, que deve ser de até R$ 1.200.

Como chegam as seleções de futebol

O Brasil é sempre favorito no futebol masculino e não é à toa: a seleção masculina tem um bom histórico de medalhas nos Jogos Olímpicos. Foram seis conquistas, sendo duas de bronze, em Atlanta 1996 e Pequim 2008, três de prata, em Los Angeles 1984, Seul 1988 e Londres 2012, e o lugar mais alto do pódio nos Jogos do Rio 2016.

Já a seleção feminina tem um histórico inferior. O que é compreensível, uma vez que as mulheres começaram a disputar apenas nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996. São duas medalhas de prata até agora: Atenas 2004 e Pequim 2008.

Apostar em futebol na equipe masculina parece ser um atrativo, afinal somos o país do futebol, certo? Entretanto, é preciso ficar de olho em seleções como Alemanha, Espanha e Argentina, países tradicionais no esporte.

Já no futebol feminino, os Estados Unidos, donos de quatro medalhas de ouro, são a seleção favorita, seguidos da seleção holandesa, vice-campeão do mundo em 2019. Suécia e Grã-Bretanha também são equipes temidas no torneio.

Vôlei, sinônimo de favoritismo

Dono de dez medalhas olímpicas, sendo cinco ouros, o voleibol brasileiro chega como um dos favoritos ao pódio em Tóquio 2020. No masculino, a seleção é a grande favorita. Em Jogos passados, levou prata em Los Angeles 1984, Pequim 2008 e Londres 2012, além do ouro em Barcelona 1992, Atenas 2004 e Rio 2016.

Além do Brasil, outras seleções tradicionais e melhores ranqueadas são Estados Unidos, Polônia, Rússia e Itália. Caso queira apostar online no vôlei brasileiro na 1xBet, comece desde já a juntar seu dinheiro para palpitar no favorito e atual campeão olímpico.

No lado feminino, e equipe brasileira também pode ser medalhista no evento. Bronze em Atlanta 1996 e Sidney 2000 e ouro em Pequim 2008 e Londres 2012, o Brasil não foi bem em casa na Rio 2016. Ainda assim, permanece como uma das nações a serem batidas, juntamente com China, Estados Unidos, Itália e Sérvia.

Tênis brasileiro ainda vive incertezas

Um dos esportes mais tradicionais no mercado das apostas online não possui tradição para atletas brasileiros nas Olimpíadas. Mas o tênis, que nunca foi ao pódio, já tem um representante praticamente classificado para os Jogos de Tóquio. Saiba sobre as oportunidades de apostar em vários esportes, clicando aqui.

Trata-se de João Menezes, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Peru, em 2019. O tenista agora só precisa estar entre os 300 melhores no Ranking da ATP para garantir presença no evento. Atualmente, se encontra na 197ª posição.

Já Thiago Monteiro figura na 77ª posição e, diferentemente de Menezes, precisa estar entre os 56 melhores do mundo. No Ranking de Duplas, Bruno Soares (5º) e Marcelo Melo (17º) já se classificaram para os Jogos.

No tênis feminino, a situação é bem diferente. Luísa Stefani (767ª) está entre as 25 primeiras no Ranking de Duplas da WTA. Para ir aos Jogos, a tenista precisa estar no top 10 e assim puxar outra brasileira que esteja entre as 300 mais bem posicionadas. Atualmente são: Gabriela Cé (251ª) e Beatriz Haddad Maia (294ª). Na modalidade simples, só as 56 melhores vão ao Japão.

Equipe masculina de basquete ainda não está garantida

Neste esporte altamente lucrativo no mundo das apostas, o que impera é a incerteza quando o assunto é a participação brasileira nas Olimpíadas. O basquete masculino ainda precisa garantir vaga para os Jogos de Tóquio no Pré-Olímpico de Split, na Croácia. A disputa será um mês antes do maior evento esportivo da Terra.

Já a seleção feminina não disputará os Jogos. Presente desde Barcelona 1992, a equipe foi derrotada pela Austrália no Torneio Pré-Olímpico, realizado na cidade de Bourges, na França. O basquete brasileiro possui três medalhas de bronze no masculino: Londres 1948, Roma 1960 e Tóquio 1964. Entre as mulheres, uma prata e um bronze, em Atlanta 1996 e Sidney 2000, respectivamente.

Outros esportes para apostar no Brasil nas Olimpíadas

Além dos principais esportes citados acima, também é possível apostar em outros esportes e modalidades nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 na 1xBet. Confira abaixo outras cinco categorias: