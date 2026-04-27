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Como adquirir pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026: ingressos premium oficiais, opções de compra e muito mais

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Veja como você pode assistir aos jogos da Copa do Mundo com estilo neste verão

Assistir aos melhores jogadores do planeta lutando pela glória mundial, sentado em estádios de última geração, é uma emoção única na vida para os fãs de futebol. 

Quem tiver a sorte de ir à Copa do Mundo de 2026 na América do Norte neste verão pode tornar a experiência ainda mais especial comprando pacotes de hospitalidade ou ingressos.

Deixe a GOAL detalhar todas as opções disponíveis para a hospitalidade da Copa do Mundo neste verão, incluindo pacotes, preços e muito mais.

HospitalidadeOficial da Copa do Mundo de 2026ReserveAgora

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos. 

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações. 

Como adquirir ingressos de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026

Os ingressos ou pacotes oficiais de hospitalidade da Copa do Mundo de 2026 estão disponíveis exclusivamente pela Plataforma de Hospitalidade da FIFA, por meio da On Location, provedora oficial de hospitalidade do torneio. 

Os pacotes variam de acordo com o nível de luxo e o número de partidas incluídas. A maioria inclui assentos premium, comida gourmet e acesso exclusivo a lounges.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida Única

  • Fase de Grupos: Qualquer partida envolvendo uma seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)
  • Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida
  • Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, Pavilhão da FIFA

Série de locais

  • Assista a todas as partidas no local de sua escolha.
  • Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local
  • Todos os dias de jogo e fases são elegíveis
  • Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, Pavilhão da FIFA

Acompanhe minha seleção

  • Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.
  • Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final
  • Todos os dias de jogo e locais são elegíveis
  • O “Acompanhe meu time” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)
  • Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

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Quanto custam os ingressos de hospitalidade da Copa do Mundo de 2026?

Os ingressos oficiais de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 variam significativamente de acordo com a categoria, o pacote e o local. As estimativas de preço são as seguintes:

  • Partida individual: a partir de US$ 1.400 / por pessoa
  • Série de eventos: a partir de US$ 8.275 por pessoa
  • Acompanhe meu time: a partir de US$ 6.750 por pessoa
  • Suítes e camarotes privados: Suítes para uma única partida a partir de aproximadamente US$ 43.200, com camarotes privados completos para grupos (normalmente de 6 a 12 pessoas) para uma série de locais a partir de US$ 100.000.

Qual é a programação por estádio da Copa do Mundo de 2026?

EtapaDatasCidadesEquipes
Grupo A11 a 27 de junhoCidade do México, Guadalajara, Monterrey, AtlantaMéxico, África do Sul, Coreia do Sul, República Tcheca
Grupo B11 a 27 de junhoToronto, Vancouver, São Francisco, Los AngelesCanadá, Bósnia e Herzegovina, Catar, Suíça
Grupo C11 a 27 de junhoNova York, Nova Jersey, Boston, Filadélfia, MiamiBrasil, Marrocos, Haiti, Escócia
Grupo D11 a 27 de junhoLos Angeles, Vancouver, Seattle, São FranciscoEstados Unidos, Paraguai, Austrália, Turquia
Grupo E11 a 27 de junhoHouston, Filadélfia, Toronto, Kansas CityAlemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador
Grupo F11 a 27 de junhoDallas, Monterrey, Houston, Kansas CityHolanda, Japão, Suécia, Tunísia
Grupo G11 a 27 de junhoSeattle, Los Angeles, VancouverBélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia
Grupo H11 a 27 de junhoAtlanta, Miami, Houston, GuadalajaraEspanha, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai
Grupo I11 a 27 de junhoNova York, Nova Jersey, Boston, Filadélfia, TorontoFrança, Senegal, Iraque, Noruega
Grupo J11 a 27 de junhoKansas City, São Francisco, DallasArgentina, Argélia, Áustria, Jordânia
Grupo K11 a 27 de junhoHouston, Cidade do México, Guadalajara, MiamiPortugal, República Democrática do Congo, Uzbequistão, Colômbia
Grupo L11 a 27 de junhoDallas, Toronto, Boston, FiladélfiaInglaterra, Croácia, Gana, Panamá
Oitavas de final28 de junho – 3 de julhoTodas as cidades-sede (exceto GDL e MTY)A confirmar
Oitavas de final4 a 7 de julhoVancouver, Seattle, Cidade do México, Houston, Dallas, Atlanta, Filadélfia, Nova York, Nova JerseyA confirmar
Quartas de final9 a 11 de julhoBoston, Los Angeles, Miami, Kansas CityA confirmar
Semifinal14 a 15 de julhoDallas, AtlantaA confirmar
3º lugar18 de julhoMiamiA confirmar
Final19 de julhoNova York Nova JerseyA confirmar