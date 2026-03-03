A ascensão recorde do Wrexham na pirâmide do futebol tem sido fenomenal. Ao subir para a Championship, o clube tornou-se o primeiro da história das cinco principais divisões do futebol inglês a conseguir três promoções consecutivas.

Surpreendentemente, o terceiro time de futebol profissional mais antigo do mundo agora tem como objetivo chegar à terra prometida, ou seja, a Premier League.

Mas como você pode conseguir ingressos para ver o Wrexham em ação na próxima temporada, enquanto eles buscam continuar sua impressionante marcha rumo à glória? Deixe o GOAL mostrar quais são as opções para você assistir ao Wrexham jogar ao vivo em seus jogos da temporada 2025/26.

Próximos jogos do Wrexham para a temporada 2025/26

Data Jogo (GMT) Local Ingressos Sábado, 7 de março FA Cup: Wrexham x Chelsea (17h45) STōK Cae Ras (Wrexham) Ingressos Terça-feira, 10 de março Wrexham x Hull City (19h45) STōK Cae Ras (Wrexham) Ingressos Sexta-feira, 13 de março Wrexham x Swansea City (20h) STōK Cae Ras (Wrexham) Ingressos Terça-feira, 17 de março Watford x Wrexham (19h45) Vicarage Road (Watford) Ingressos Sábado, 21 de março Sheffield United x Wrexham (15h) Bramall Lane (Sheffield) Ingressos Sexta-feira, 3 de abril West Brom x Wrexham (15h) The Hawthorns (West Bromwich) Ingressos Seg, 6 de abril Wrexham x Southampton (15h) STōK Cae Ras (Wrexham) Ingressos Sábado, 11 de abril Birmingham City x Wrexham (15h) St Andrew's (Birmingham) Ingressos Sábado, 18 de abril Wrexham x Stoke City (15h) STōK Cae Ras (Wrexham) Ingressos Terça-feira, 21 de abril Oxford United x Wrexham (19h45) Kassam Stadium (Oxford) Ingressos Sábado, 25 de abril Coventry City x Wrexham (15h) CBS Arena (Coventry) Ingressos Sábado, 2 de maio Wrexham x Middlesbrough (12h30) STōK Cae Ras (Wrexham) Ingressos

Como comprar ingressos para o Wrexham?

Os clubes da EFL tendem a distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro para os titulares de ingressos para a temporada Aos membros do clube, que muitas vezes são classificados por pontos de fidelidade de compras anteriores Em seguida, para o público em geral, no período de “venda geral”.

A maneira mais fácil de comprar seus ingressos para o dia do jogo é visitar o site oficial de eTicketing do Wrexham.

Com as vendas de ingressos para os jogos do Wrexham em alta devido à sua popularidade mundial, você pode ter dificuldade em conseguir ingressos na venda geral, a menos que seja um titular de ingresso para a temporada ou membro do clube.

Se você quiser conseguir um ingresso de última hora, pode procurar revendedores secundários como o StubHub, com ingressos a partir de £ 30.

Quanto custam os ingressos para o Wrexham?

Os preços dos ingressos são normalmente definidos antes do início da temporada para todas as competições.

Idosos, crianças e jovens pagam menos do que o preço integral; no entanto, vale a pena lembrar isso ao fazer sua compra.

Com vários níveis na estrutura de preços do SToK Racecourse para os jogos do Wrexham, é importante saber quais as opções disponíveis ao comprar ingressos.

Os preços podem ser divididos de acordo com a natureza da partida, como o Campeonato e a FA Cup, enquanto outros jogos podem ter um aumento ou diminuição marginal em relação ao custo base, dependendo do adversário.

Além disso, os assentos serão divididos de acordo com a localização da arquibancada. Por exemplo, um lugar na arquibancada SToK Cold Brew Coffee será significativamente mais barato, enquanto um lugar no centro da arquibancada Wrexham Lager será mais caro.

Os ingressos para os jogos em casa geralmente são lançados quatro semanas antes de cada partida, com todas as datas de venda comunicadas com antecedência pelo site oficial do clube. Os membros oficiais do Wrexham AFC geralmente têm prioridade na compra de todos os ingressos.

Como obter ingressos para a temporada do Wrexham?

Um ingresso para a temporada é a única maneira de garantir que você estará no SToK Racecourse para todos os jogos em casa do Wrexham no Campeonato durante a temporada 2025/26.

Os preços dos ingressos para a temporada para adultos começam em £ 400 e sobem para £ 475 para esta campanha, refletindo um valor impressionante para o dinheiro em uma temporada da liga, onde eles terão 23 jogos em casa.

Os preços variam de acordo com a arquibancada e a faixa etária, com opções adicionais para maiores de 65 anos, menores de 21 anos, menores de 18 anos e menores de 14 anos.

Como parte dos pacotes de adesão renovados do Wrexham, todos os titulares de ingressos para a temporada receberão uma adesão Digital Dragon com seu ingresso, que incluirá todos os benefícios associados a ele, incluindo acesso a ofertas promocionais e descontos, bem como um programa digital do jogo enviado por e-mail para cada partida em casa.

Eles também têm a opção de fazer upgrade para Red Dragon ou Gold Dragon para obter benefícios adicionais e um cartão físico.

O que esperar do Wrexham?

Os Red Dragons agora buscam seguir os passos do Cardiff City e do Swansea City, que atuaram na Premier League por períodos durante as últimas duas décadas.

Os rapazes de Phil Parkinson são a primeira equipa de Wrexham a competir na segunda divisão do futebol inglês em mais de 40 anos.

Com proprietários famosos, como a dupla de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney, a história do Wrexham tem despertado um interesse crescente em tudo, desde a cobertura da mídia até documentários.

Estima-se que mais de 5.000 famílias americanas tenham uma assinatura para assistir aos Red Dragons.

História do SToK Racecourse

Getty Images

O Racecourse Ground, atualmente conhecido como SToK Racecourse (ou SToK Cae Ras em galês) devido a um acordo de patrocínio com a SToK Cold Brew Coffee, é um estádio de futebol em Wrexham, no País de Gales. É o quinto maior estádio do país, com capacidade para mais de 10.000 pessoas, e é a casa do Wrexham AFC desde 1864. O Racecourse Ground é o estádio de futebol internacional mais antigo do mundo que ainda recebe partidas internacionais, tendo sido o local da primeira partida internacional do País de Gales em 1877. O estádio também foi usado pelo clube de rugby North Wales Crusaders, pelo clube de rugby union Scarlets e pelo Liverpool Reserves. Nos primeiros tempos, o estádio também era usado para críquete e corridas de cavalos.

As arquibancadas do Racecourse Ground são conhecidas como: The Wrexham Lager Stand, SToK Cold Brew Coffee Stand, Macron Stand e The Kop.

Wrexham Lager Stand

Localizada atrás do local onde ficava o Yale College, é a maior arquibancada atual do estádio, com capacidade para 4.200 pessoas. Foi construída em 1972, em preparação para a primeira aventura do clube na Europa, e também proporcionou ao clube novos vestiários, escritórios e suítes de entretenimento. A arquibancada é patrocinada pela Wrexham Lager, uma cervejaria independente de propriedade local.

Tribuna SToK Cold Brew Coffee

Tem capacidade para 2.800 pessoas e oferece aos torcedores uma excelente visão do campo. Os torcedores locais estão localizados nessa arquibancada desde a temporada 2007/08. Ao mesmo tempo, os torcedores visitantes foram transferidos para a arquibancada Yale (Wrexham Lager Stand), exceto para jogos em que se espera um grande número de torcedores visitantes.

Tribuna Macron

A arquibancada mais nova do Racecourse Ground, com capacidade para 3.500 pessoas. Foi construída sobre a antiga arquibancada Mold Road em 1999. A arquibancada possui um estúdio de TV e oito camarotes privativos totalmente equipados, além de um restaurante chamado “The Changing Rooms”.

The Kop

Situada atrás de uma das balizas, é oficialmente conhecida como Crispin Lane End ou “Town End”. Com capacidade para 5.000 pessoas, a Spion Kop era a maior arquibancada totalmente em pé da Liga Inglesa de Futebol, mas desde 2008 não é utilizada por motivos de segurança. Em março deste ano, o município de Wrexham County aprovou a proposta para a construção de uma nova arquibancada Kop com 5.500 lugares. O clube pretende que ela esteja pronta a tempo para a temporada 2026/27. É fundamental concluir o projeto até 2026, pois o estádio está programado para sediar partidas do Campeonato Europeu Sub-19 da UEFA no próximo verão.

Onde ficar perto do Hipódromo SToK?