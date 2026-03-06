A Copa dos Campeões do Rei, a competição eliminatória mais prestigiada da Arábia Saudita, atingiu seu auge. As semifinais deste ano representam um confronto de titãs, com os quatro grandes do reino e os desafiantes em ascensão em uma batalha por uma vaga na histórica final.

A chave deste ano apresenta um emocionante El Clásico saudita, com o Al Ahli se preparando para receber o Al Hilal em Jeddah. Ao mesmo tempo, a surpresa do torneio, o Al Kholood, enfrenta o peso-pesado Al Ittihad.

A GOAL compilou o guia definitivo para garantir o seu lugar nas arquibancadas. Aqui está tudo o que você precisa saber para comprar ingressos para as semifinais da Copa do Rei agora mesmo.

Quando serão as semifinais da Copa do Rei?

A fase semifinal da Copa do Rei 2025-26 está programada para meados de março.

Data e hora Partida Local Ingressos Quarta-feira, 18 de março de 2026 (22:00) Al Kholood x Al Ittihad Estádio Al Hazm Club (Al-Rass) Ingressos Quarta-feira, 18 de março de 2026 (22:00) Al Ahli x Al Hilal Estádio Al Inma no KASC (Jeddah) Ingressos

Onde comprar os ingressos para as semifinais da Copa do Rei?

A principal e mais confiável maneira de garantir ingressos para as semifinais da Copa do Rei é através do Webook, o parceiro oficial de venda de ingressos da Federação Saudita de Futebol e da Liga Profissional Saudita.

A maioria dos lançamentos oficiais dos clubes será canalizada por essa plataforma, exigindo que os torcedores criem uma conta e entrem em filas virtuais durante os períodos de alta demanda.

No entanto, devido à enorme popularidade de clubes como Al Hilal e Al Ittihad, os ingressos oficiais costumam esgotar poucos minutos após serem colocados à venda. Se você descobrir que os ingressos estão esgotados, a melhor alternativa é usar mercados secundários como o Ticombo.

Quanto custam os ingressos para as semifinais da Copa do Rei?

Os preços dos ingressos para a Copa do Rei variam de acordo com o local e o perfil dos clubes envolvidos. As semifinais geralmente apresentam um ligeiro aumento nos preços em comparação com as rodadas anteriores, mas ainda há opções acessíveis para os fãs casuais. Atualmente, os ingressos mais baratos custam a partir de aproximadamente 60 SAR nos mercados secundários, embora sejam normalmente para os setores mais altos ou atrás do gol.

Aqui está uma descrição geral dos níveis de preços que você pode esperar:

Entrada geral: 60 SAR – 150 SAR (melhor custo-benefício)

60 SAR – 150 SAR (melhor custo-benefício) Categoria 1 (lado do campo): 200 SAR – 450 SAR

200 SAR – 450 SAR Premium/Prata: 500 SAR – 900 SAR

500 SAR – 900 SAR Ouro/Hospitalidade: 1.200 SAR – 3.500+ SAR (inclui acesso ao lounge e serviço de catering)

Observe que, para partidas importantes como Al Ahli x Al Hilal, os preços em plataformas como a Ticombo podem variar de acordo com a demanda. Se você encontrar um ingresso dentro do seu orçamento, geralmente é melhor comprá-lo imediatamente, em vez de esperar até mais perto da data da partida.

Como posso adquirir ingressos para as semifinais da Copa do Rei?

Para conseguir esses ingressos, é preciso um pouco de estratégia. Siga estas etapas para garantir que você não perca a ação:

Acompanhe os canais oficiais: siga a Federação Saudita de Futebol (SAFF) e os clubes específicos (Al Hilal, Al Ahli, Al Ittihad) nas redes sociais. Eles geralmente anunciam a data e a hora exatas da “venda geral” pelo Webook. Registre-se com antecedência: crie sua conta no Webook.com e no Ticombo com antecedência. Isso economiza segundos preciosos quando os ingressos são lançados e o tráfego do site aumenta. Verifique o mercado de revenda: se você perder a venda inicial, vá direto para o Ticombo. Procure pacotes de hospitalidade: se você tiver um orçamento maior e quiser evitar o estresse da venda geral, procure pacotes de hospitalidade ou “Gold”. Eles geralmente ficam disponíveis por mais tempo do que os assentos padrão.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Al Inma

A semifinal entre Al Ahli e Al Hilal será realizada no EstádioAl Inma, localizado dentro do prestigioso complexo King Abdullah Sports City (KASC) em Jeddah. Frequentemente referido como parte do território Shining Jewel, este local é conhecido por sua atmosfera elétrica e instalações de última geração.

O estádio foi projetado para proporcionar uma visão desobstruída de todos os assentos, tornando-o uma das melhores experiências para assistir futebol na Ásia. Ele conta com um moderno sistema de refrigeração para garantir o conforto dos espectadores, mesmo durante as noites mais quentes de Jeddah. Para os torcedores que forem assistir ao jogo, o estádio é bem servido pelas principais vias de acesso, mas é altamente recomendável chegar pelo menos duas horas antes do início da partida.

O estacionamento no complexo KASC é amplo, mas enche rapidamente durante os principais jogos da copa.

Se você for assistir ao jogo Al Kholood x Al Ittihad, que será realizado no Al Hazm Club Stadium, em Al-Rass. Embora menor e mais intimista, ele oferece uma sensação de “proximidade do campo” que torna as surpresas nas copas ainda mais possíveis.