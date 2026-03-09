Como adquirir ingressos para a partida entre Iraque e TBD pelas eliminatórias da Copa do Mundo: preços, previsões e muito mais

A corrida para garantir as últimas vagas na Copa do Mundo de 2026 chega a um clímax emocionante este mês. O Iraque enfrenta a Bolívia ou o Suriname em 31 de março em solo mexicano, sabendo que está a apenas uma vitória de se juntar à festa global.

Oito seleções da Confederação Asiática de Futebol (AFC) já garantiram vagas no grande evento do verão na América do Norte, e o Iraque ainda tem esperanças de se tornar a nona. O ex-técnico da Austrália, Graham Arnold, pretende levar os Leões da Mesopotâmia à sua primeira Copa do Mundo desde 1986.

Deixe o GOAL lhe dar todas as informações essenciais que você precisa para a final das eliminatórias da Copa do Mundo envolvendo o Iraque no México, incluindo onde você pode comprar ingressos e quanto eles custam.

Quando será a partida do Iraque x TBD pelas eliminatórias da Copa do Mundo?

Seis vagas para a Copa do Mundo da FIFA 2026 ainda estão em jogo, e duas delas serão preenchidas pelas seleções que se saírem bem nas eliminatórias IC (Interconfederações) em março.

O vencedor da partida entre Bolívia e Suriname permanecerá em Guadalupe, onde enfrentará o Iraque em 31 de março. A vitória garantirá um convite para a festa mundial do futebol.

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Terça-feira, 31 de março Iraque x Bolívia ou Suriname (21h) Estádio BBVA (Guadalupe, México) Ingressos

Qual é o calendário das eliminatórias interconfederativas para a Copa do Mundo?

Os vencedores de todas as finais preencherão duas das seis vagas restantes na Copa do Mundo da FIFA 2026, que será disputada neste verão. As outras quatro vagas serão conquistadas pelas seleções que avançarem nas eliminatórias da UEFA.

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Qui, 26 de março Caminhos 2 S/F: Bolívia x Suriname (17h) Estádio BBVA (Guadalupe) Ingressos Qui, 26 de março Caminho 1 S/F: Nova Caledônia x Jamaica (20h) Estádio Akron (Zapopan) Ingressos Terça-feira, 31 de março Caminhos 2 Final: Iraque x A definir (21h) Estádio BBVA (Guadalupe) Ingressos Terça-feira, 31 de março Final da Chave 1: República Democrática do Congo x A definir (15h) Estádio Akron (Zapopan) Ingressos

Como comprar ingressos para a partida entre Iraque e TBD pelas eliminatórias da Copa do Mundo

Os ingressos para a final do playoff da Pathway 2: Iraque x TBC, foram colocados à venda no site da FIFA em 3 de março.

Para comprar ingressos oficiais, você deve acessar o portal de ingressos da FIFA e se cadastrar. Em seguida, você pode fazer login na sua conta da FIFA e verificar a disponibilidade de ingressos.

Embora o portal da FIFA seja a maneira mais segura para os torcedores comprarem ingressos para os jogos, aqueles que desejam assistir à final do Pathway 2 Play-off podem considerar sites secundários, como o StubHub, que podem oferecer uma oportunidade de última hora para obter ingressos.

Ingressos para a partida entre Iraque e TBD pelas eliminatórias da Copa do Mundo: quanto custam?

As categorias oficiais de ingressos para a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Iraque e TBC são as seguintes:

Categoria padrão: opção de assento tradicional oferecida a preço padrão

opção de assento tradicional oferecida a preço padrão Área de assentos acessíveis: área designada para acomodar pessoas com deficiência e mobilidade limitada

área designada para acomodar pessoas com deficiência e mobilidade limitada Apenas lugares em pé: opção de área em pé oferecida a preços padrão

opção de área em pé oferecida a preços padrão Categoria de torcedores: Alocada especificamente para torcedores da Associação Membro Participante (PMA), de acordo com os critérios e diretrizes da PMA

Os ingressos em todas as categorias acima estavam disponíveis por MXN 300 (aproximadamente US$ 16).

Lembre-se de acompanhar o site da FIFA para obter informações adicionais e também sites de revenda secundários, como o StubHub, para saber a disponibilidade atual de ingressos.

O que esperar do jogo Iraque x TBD - Eliminatórias da Copa do Mundo

A busca do Iraque por uma vaga na Copa do Mundo de 2026 começou com uma vitória por 5 a 1 sobre a Indonésia em Basra, em novembro de 2023. Dois anos e dezessete partidas depois, eles enfrentariam os Emirados Árabes Unidos por uma vaga nas eliminatórias interconfederativas da Copa do Mundo.

Foi uma disputa titânica em duas partidas, com o Iraque saindo vitorioso após marcar um gol de pênalti aos 17 minutos da prorrogação, garantindo uma vitória por 3 a 2 no placar agregado. Agora, eles estão de olho em chegar à terra prometida que é a Copa do Mundo pela primeira vez em 40 anos.

De volta ao México em 1986, embora o Iraque não tenha conquistado nenhum ponto durante a fase de grupos, a seleção não passou vergonha. Nas partidas contra Paraguai, Bélgica e México, os Leões da Mesopotâmia perderam por apenas um gol de diferença em cada ocasião.

O Iraque volta ao México no final deste mês com o objetivo de manter vivo seu sonho de disputar a Copa do Mundo. No entanto, para avançar, o time precisará melhorar seu poder ofensivo fora de casa, já que não conseguiu marcar gols nos últimos cinco jogos disputados fora do território asiático.

Com relação aos gols, o técnico iraquiano Graham Arnold, que levou a Austrália às oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, espera que Aymen Hussein mantenha sua boa fase diante do gol. O jogador de 30 anos, que está perto de atingir a marca de 100 partidas pela seleção, marcou oito gols nas eliminatórias da AFC para a Copa do Mundo.

Além desta final do playoff interconfederativo, o Estádio BBVA, em Guadalupe, também sediará as quatro partidas a seguir da Copa do Mundo da FIFA 2026 no verão:

14 de junho: Vencedor do caminho B da UEFA x Tunísia (20h)

20 de junho: Tunísia x Japão (22h)

24 de junho: África do Sul x Coreia do Sul (19h)

29 de junho: R32: Vencedor do Grupo F x Segundo colocado do Grupo C (19h)

Qual é o formato das eliminatórias interconfederativas para a Copa do Mundo?

Cada confederação (exceto a UEFA, que tem seu próprio sistema de play-offs) recebeu uma vaga nas eliminatórias da Copa do Mundo. Essas confederações são CONCACAF, AFC, CAF, CONMEBOL e OFC. A CONCACAF recebeu uma vaga adicional, pois seus países são os anfitriões da Copa do Mundo.

O torneio de play-off será realizado no México e contará com seis equipes, divididas em duas chaves de três equipes, com os vencedores de ambas as chaves se classificando para a Copa do Mundo. As equipes foram classificadas nas chaves com base no Ranking Mundial Masculino da FIFA. Cada chave conta com duas equipes não classificadas que se enfrentam em uma semifinal, com o vencedor avançando para a final do play-off contra uma equipe classificada.

Os playoffs serão disputados em partidas eliminatórias de mão única. Se o placar estiver empatado ao final do tempo regulamentar, será disputada uma prorrogação. Se o placar permanecer empatado, será realizada uma disputa de pênaltis para determinar o vencedor.