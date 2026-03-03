Como adquirir ingressos para a La Liga 2026: ingressos para o El Clásico, próximos jogos, preços e muito mais

Estamos prontos para um final dramático da temporada de futebol espanhol nos próximos meses, com apenas oito pontos separando os quatro primeiros colocados na metade do campeonato.

Embora o Barcelona e o Real Madrid tendam a dominar as manchetes e atrair jogadores de classe mundial, todos os times de primeira linha têm a capacidade de mostrar seu estilo e produzir atuações memoráveis.

Serão alguns meses imperdíveis de ação na La Liga, e você pode realizar seus sonhos no futebol espanhol garantindo um ingresso para um dos próximos jogos. Deixe o GOAL lhe fornecer todas as informações mais recentes sobre os ingressos, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Próximos jogos da La Liga 2026

Abaixo, você encontra alguns dos próximos jogos de destaque da La Liga:

Data/Hora Jogo Local Ingressos Sexta-feira, 6 de março (20h) Celta Vigo x Real Madrid Estádio de Balaídos (Vigo) Ingressos Sábado, 7 de março (17h30) Atlético de Madrid x Real Sociedad Estádio Metropolitano (Madrid) Ingressos Sábado, 7 de março (20h) Athletic Club x Barcelona San Mamés (Bilbao) Ingressos Sábado, 14 de março (20h) Real Madrid x Elche Santiago Bernabéu (Madri) Ingressos Dom, 15 de março (15h15) Barcelona x Sevilla Spotify Camp Nou (Barcelona) Ingressos Dom, 22 de março (20h) Real Madrid x Atlético de Madrid Santiago Bernabéu (Madrid) Ingressos Dom, 5 de abril (a definir) Atlético de Madrid x Barcelona Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Ingressos Dom, 12 de abril (a definir) Barcelona x Espanyol Spotify Camp Nou (Barcelona) Ingressos Dom, 19 de abril (a definir) Real Betis x Real Madrid Estádio Benito Villamarín (Sevilha) Ingressos Dom, 10 de maio (a definir) Barcelona x Real Madrid (El Clásico) Spotify Camp Nou (Barcelona) Ingressos Dom, 17 de maio (a definir) Sevilha x Real Madrid Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilha) Ingressos Dom, 24 de maio (a definir) Real Madrid x Athletic Club Santiago Bernabéu (Madri) Ingressos Dom, 24 de maio (a definir) Valência x Barcelona Mestalla (Valência) Ingressos

Como comprar ingressos para a La Liga?

Existem várias opções de ingressos para os jogos da La Liga, desde ingressos individuais para partidas específicas até ingressos para a temporada inteira e pacotes adicionais de hospitalidade.

Para comprar ingressos para a La Liga, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes, onde você precisará navegar até a seção "Ingressos".

Os ingressos geralmente são disponibilizados algumas semanas antes de cada partida e pode ser necessário criar uma conta e fornecer informações pessoais. Você também pode comprar ingressos em bilheterias físicas, que geralmente estão localizadas nos estádios dos clubes ou nas proximidades. Alguns clubes também têm pontos de venda localizados em vários locais nas cidades onde estão sediados.

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais ou se você quiser garantir seus lugares antes do lançamento oficial ou comprar ingressos de última hora, considere revendedores secundários, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos para a La Liga?

O custo dos ingressos para a La Liga varia muito.

A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias adulto, júnior e sênior, mas essas faixas variam de clube para clube.

Além desses fatores, a localização dos assentos dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com os lugares com melhor visão geralmente custando mais caro. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, com confrontos importantes contra adversários de renome, como o clássico de Madri (Real Madrid x Atlético de Madri) e o El Clásico (Barcelona x Real Madrid), ficando na faixa mais alta, com preços correspondentemente mais elevados.

Abaixo, a GOAL detalhou os clubes da La Liga 2025-2026, seus estádios e os preços médios dos ingressos para os jogos:

Preços dos ingressos da La Liga 2025-26 por clube

Clube Estádio e Faixa de preço do ingresso (adulto) Alavés Mendizorrotza €13 - €59 Athletic Bilbao San Mames €30 - €110 Atlético de Madrid Metropolitano €30 - €150 Barcelona Camp Nou €46 - €149 Celta Vigo Balaidos €20 - €80 Elche Martínez Valero €25 - €90 Espanyol Estádio RCDE €30 - €100 Getafe Coliseum €40 - €95 Girona Montilivi €35-€64 Levante Cidade de Valência €30 - €90 Mallorca Maiorca Son Moix €40 - €95 Osasuna El Sadar €40 - €140 Rayo Vallecano Vallecas €20 - €90 Real Betis La Cartuja €20 - €90 Real Madrid Santiago Bernabeu €20 - €90 Real Oviedo Carlos Tartiere €21 - €75 Real Sociedad Anoeta €25 - €60 Sevilha Ramón Sánchez-Pizjuán €45 - €165 Valência Mestalla €30 - €100 Villarreal La Cerámica €20 - €50



Embora estes sejam os preços oficiais, a enorme procura por alguns jogos da La Liga significa que os fãs podem ter de recorrer a opções de revenda secundárias, como o StubHub. Os preços podem variar, tanto acima como abaixo do preço oficial do bilhete, dependendo do jogo e da proximidade da data. Os bilhetes estão atualmente disponíveis a partir de 9 €.

Como comprar ingressos VIP para a La Liga?

Se você deseja comprar ingressos VIP para a La Liga, vale a pena conferir o site oficial do clube.

As opções de hospitalidade variam dependendo do time que você vai assistir e do pacote que deseja comprar. Alimentos e bebidas geralmente estão incluídos em todos os pacotes, com experiências gastronômicas requintadas disponíveis nas opções de faixa mais alta.

As alternativas mais exclusivas também incluem lugares com vistas privilegiadas do jogo.