Como adquirir ingressos para a La Liga 2026: ingressos para o El Clásico, próximos jogos, preços e muito mais

Estamos prontos para um final dramático da temporada de futebol espanhol nos próximos meses, com apenas oito pontos separando os quatro primeiros colocados na metade do campeonato.
Embora o Barcelona e o Real Madrid tendam a dominar as manchetes e atrair jogadores de classe mundial, todos os times de primeira linha têm a capacidade de mostrar seu estilo e produzir atuações memoráveis.
Serão alguns meses imperdíveis de ação na La Liga, e você pode realizar seus sonhos no futebol espanhol garantindo um ingresso para um dos próximos jogos. Deixe o GOAL lhe fornecer todas as informações mais recentes sobre os ingressos, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Próximos jogos da La Liga 2026
Abaixo, você encontra alguns dos próximos jogos de destaque da La Liga:
|Data/Hora
|Jogo
|Local
|Ingressos
|Sexta-feira, 6 de março (20h)
|Celta Vigo x Real Madrid
|Estádio de Balaídos (Vigo)
|Ingressos
|Sábado, 7 de março (17h30)
|Atlético de Madrid x Real Sociedad
|Estádio Metropolitano (Madrid)
|Ingressos
|Sábado, 7 de março (20h)
|Athletic Club x Barcelona
|San Mamés (Bilbao)
|Ingressos
|Sábado, 14 de março (20h)
|Real Madrid x Elche
|Santiago Bernabéu (Madri)
|Ingressos
|Dom, 15 de março (15h15)
|Barcelona x Sevilla
|Spotify Camp Nou (Barcelona)
|Ingressos
|Dom, 22 de março (20h)
|Real Madrid x Atlético de Madrid
|Santiago Bernabéu (Madrid)
|Ingressos
|Dom, 5 de abril (a definir)
|Atlético de Madrid x Barcelona
|Riyadh Air Metropolitano (Madrid)
|Ingressos
|Dom, 12 de abril (a definir)
|Barcelona x Espanyol
|Spotify Camp Nou (Barcelona)
|Ingressos
|Dom, 19 de abril (a definir)
|Real Betis x Real Madrid
|Estádio Benito Villamarín (Sevilha)
|Ingressos
|Dom, 10 de maio (a definir)
|Barcelona x Real Madrid (El Clásico)
|Spotify Camp Nou (Barcelona)
|Ingressos
|Dom, 17 de maio (a definir)
|Sevilha x Real Madrid
|Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilha)
|Ingressos
|Dom, 24 de maio (a definir)
|Real Madrid x Athletic Club
|Santiago Bernabéu (Madri)
|Ingressos
|Dom, 24 de maio (a definir)
|Valência x Barcelona
|Mestalla (Valência)
|Ingressos
Como comprar ingressos para a La Liga?
Existem várias opções de ingressos para os jogos da La Liga, desde ingressos individuais para partidas específicas até ingressos para a temporada inteira e pacotes adicionais de hospitalidade.
Para comprar ingressos para a La Liga, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes, onde você precisará navegar até a seção "Ingressos".
Os ingressos geralmente são disponibilizados algumas semanas antes de cada partida e pode ser necessário criar uma conta e fornecer informações pessoais. Você também pode comprar ingressos em bilheterias físicas, que geralmente estão localizadas nos estádios dos clubes ou nas proximidades. Alguns clubes também têm pontos de venda localizados em vários locais nas cidades onde estão sediados.
Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais ou se você quiser garantir seus lugares antes do lançamento oficial ou comprar ingressos de última hora, considere revendedores secundários, como o StubHub.
Quanto custam os ingressos para a La Liga?
O custo dos ingressos para a La Liga varia muito.
A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias adulto, júnior e sênior, mas essas faixas variam de clube para clube.
Além desses fatores, a localização dos assentos dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com os lugares com melhor visão geralmente custando mais caro. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, com confrontos importantes contra adversários de renome, como o clássico de Madri (Real Madrid x Atlético de Madri) e o El Clásico (Barcelona x Real Madrid), ficando na faixa mais alta, com preços correspondentemente mais elevados.
Abaixo, a GOAL detalhou os clubes da La Liga 2025-2026, seus estádios e os preços médios dos ingressos para os jogos:
Preços dos ingressos da La Liga 2025-26 por clube
|Clube
|Estádio e
|Faixa de preço do ingresso (adulto)
|Alavés
|Mendizorrotza
|€13 - €59
|Athletic Bilbao
|San Mames
|€30 - €110
|Atlético de Madrid
|Metropolitano
|€30 - €150
|Barcelona
|Camp Nou
|€46 - €149
|Celta Vigo
|Balaidos
|€20 - €80
|Elche
|Martínez Valero
|€25 - €90
|Espanyol
|Estádio RCDE
|€30 - €100
|Getafe
|Coliseum
|€40 - €95
|Girona
|Montilivi
|€35-€64
|Levante
|Cidade de Valência
|€30 - €90
|Mallorca
|Maiorca Son Moix
|€40 - €95
|Osasuna
|El Sadar
|€40 - €140
|Rayo Vallecano
|Vallecas
|€20 - €90
|Real Betis
|La Cartuja
|€20 - €90
|Real Madrid
|Santiago Bernabeu
|€20 - €90
|Real Oviedo
|Carlos Tartiere
|€21 - €75
|Real Sociedad
|Anoeta
|€25 - €60
|Sevilha
|Ramón Sánchez-Pizjuán
|€45 - €165
|Valência
|Mestalla
|€30 - €100
|Villarreal
|La Cerámica
|€20 - €50
Embora estes sejam os preços oficiais, a enorme procura por alguns jogos da La Liga significa que os fãs podem ter de recorrer a opções de revenda secundárias, como o StubHub. Os preços podem variar, tanto acima como abaixo do preço oficial do bilhete, dependendo do jogo e da proximidade da data. Os bilhetes estão atualmente disponíveis a partir de 9 €.
Como comprar ingressos VIP para a La Liga?
Se você deseja comprar ingressos VIP para a La Liga, vale a pena conferir o site oficial do clube.
As opções de hospitalidade variam dependendo do time que você vai assistir e do pacote que deseja comprar. Alimentos e bebidas geralmente estão incluídos em todos os pacotes, com experiências gastronômicas requintadas disponíveis nas opções de faixa mais alta.
As alternativas mais exclusivas também incluem lugares com vistas privilegiadas do jogo.