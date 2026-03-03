Como adquirir ingressos para a Finalissima 2026: Espanha x Argentina, preços dos ingressos, Estádio Lusail e muito mais

Enquanto várias nações ao redor do mundo se esforçam para garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2026 em março, as duas seleções mais bem classificadas do planeta, Espanha e Argentina, se enfrentam no Catar, com o título da Finalissima em jogo. Reserve já seus ingressos para este sensacional confronto de futebol.

A Finalissima 2026 é a quarta edição do confronto intercontinental entre os vencedores dos campeonatos sul-americano e europeu anteriores, mas esta será a primeira a ser disputada na Ásia.

O Estádio Lusail, atualmente o segundo maior estádio da Ásia e local da final da Copa do Mundo da FIFA 2022, é o palco deste encontro épico.

Quando será a Finalissima 2026: Espanha x Argentina?

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Sexta-feira, 27 de março Espanha x Argentina (21h) Estádio Lusail (Lusail, Catar) Ingressos

Como comprar ingressos para a Finalissima 2026: Espanha x Argentina

A venda de ingressos para a Finalissima 2026 entre a Espanha, campeã da Euro 2024, e a Argentina, vencedora da Copa América 2024/Copa do Mundo 2022, começou na quarta-feira, 25 de fevereiro, com os torcedores podendo comprar ingressos oficiais no site “Road To Qatar”.

Como era de se esperar, a demanda foi extremamente alta e todos os 80.000 ingressos oficiais se esgotaram em duas horas.

No entanto, não perca a esperança de ver a Espanha e a Argentina se enfrentarem, pois os torcedores podem comprar ingressos no mercado secundário, como o StubHub, para opções de última hora.

Finalissima 2026: ingressos para Espanha x Argentina: quanto custam?

Os preços dos ingressos para a Finalissima variaram dependendo da localização dentro do estádio Lusail. As categorias oficiais foram as seguintes:

Categoria 1 (arquibancadas laterais inferiores): SAR 1200 (€ 271)

SAR 1200 (€ 271) Categoria 2 (seções dos cantos e camadas superiores das arquibancadas laterais): SAR 600 (€ 135)

SAR 600 (€ 135) Categoria 3 (atrás dos golos): SAR 1200 (€271)

Lembre-se de acompanhar o site Road To Qatar para obter informações adicionais e também sites secundários, como o StubHub, para saber a disponibilidade atual de ingressos.

Qual é a programação do Festival de Futebol do Catar 2026?

A Finalissima é o ponto alto do Festival de Futebol do Catar 2026.

O Festival, que decorre de quinta-feira, 26 de março, a terça-feira, 31 de março, conta com um total de seis jogos, com a participação do país anfitrião, o Catar, da Arábia Saudita, do Egito e da Sérvia.

A lista completa dos jogos do Festival de Futebol do Catar é a seguinte:

Data e hora (local) Jogo Local Ingressos 26 de março de 2026, 17:00 Catar x Sérvia Estádio Jassim bin Hamad Ingressos 26 de março de 2026, 20h Egito x Arábia Saudita Estádio Ahmad bin Ali Ingressos 27 de março de 2026, 21:00 Finalissima 2026: Espanha x Argentina Estádio Lusail Ingressos 30 de março de 2026, 17h Arábia Saudita x Sérvia Estádio Jassim bin Hamad Ingressos 30 de março de 2026, 20h Egito x Espanha Estádio Lusail Ingressos 31 de março de 2026, 19h Catar x Argentina Estádio Lusail Ingressos

O que esperar da Finalissima 2026: Espanha x Argentina

Espanha e Argentina continuaram a adicionar troféus às suas já repletas vitrines e agora têm os olhos postos em mais conquistas.

A Espanha pode ter falhado em defender seu título da Liga das Nações da UEFA no ano passado, mas conquistou seu quarto título consecutivo do Campeonato Europeu em 2024, garantindo sua vaga na próxima Finalissima.

A Argentina não tirou o pé do acelerador desde que conquistou o título da Copa do Mundo pela terceira vez em 2022. Ela reinou suprema na Copa América 2024 pela 16ª vez, um recorde, e se classificou para esta partida de dar água na boca.

A Albiceleste (a branca e azul-celeste) também lidera a lista de vencedores de todos os tempos da Finalissima, tendo vencido duas das três edições realizadas até agora. Seu primeiro sucesso veio em 1993, quando uma equipe liderada por Diego Maradona venceu a Dinamarca nos pênaltis e conquistou o prêmio.

Pode ter havido um intervalo de 29 anos antes que o evento aparecesse pela terceira vez no calendário global do futebol, mas a Argentina se recusou a deixar sua coroa escapar. Uma equipe motivada por Messi conquistou uma vitória fácil por 3 a 0 sobre a Itália em 2022, em Wembley, defendendo seu título com estilo.

A Argentina agora está pronta para retornar ao Catar pela primeira vez desde que levantou a Copa do Mundo no Estádio Lusail em 2022. Tanto ela quanto a Espanha adorariam o impulso adicional que a conquista do título da Finalissima traria, antes de começarem a se concentrar na busca pela glória neste verão na América do Norte.

Embora a Espanha e a Argentina tenham se enfrentado inúmeras vezes ao longo dos anos, é preciso voltar muito, muito atrás, até a Copa do Mundo de 1966, para encontrar a última vez que as duas seleções se enfrentaram em uma competição oficial. A Argentina garantiu uma vitória por 2 a 1 durante a fase de grupos, a caminho das quartas de final, enquanto a Espanha foi eliminada antes das eliminatórias.