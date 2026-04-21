Como acompanhar Mo Salah na Copa do Mundo de 2026: ingressos, preços e mais sobre a Copa do Mundo do Egito

Os Faraós estão de volta ao maior palco de todos. Liderados por seu lendário capitão e ícone mundial, Mohamed Salah, o Egito superou com sucesso uma exaustiva campanha de qualificação para garantir sua vaga na Copa do Mundo da FIFA de 2026.

O Egito foi sorteado para um grupo intrigante que o levará a viajar pela América do Norte, levando a magia do Rei Egípcio aos torcedores em alguns dos estádios mais emblemáticos do mundo.

Com Salah apresentando um desempenho consistente no mais alto nível pelo Liverpool, a demanda para vê-lo vestir a camisa vermelha do Egito em uma Copa do Mundo atingiu um nível de fervor.

O GOAL tem todas as informações de que você precisa, desde as faixas de preço mais recentes até os mercados secundários. Descobrimos as melhores maneiras de você garantir seu lugar e assistir aos Faraós em busca da glória.

Quando o Egito joga na Copa do Mundo de 2026?

Data Calendário Local Ingressos 15 de junho de 2026 Egito x Bélgica SoFi Stadium, Los Angeles, CA Ingressos 21 de junho de 2026 Nova Zelândia x Egito BC Place, Vancouver, BC Ingressos 27 de junho de 2026 Egito x Irã MetLife Stadium, East Rutherford, NJ Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Egito?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo no Egito?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 estão sujeitos a preços dinâmicos, o que significa que os custos variam de acordo com o local, o adversário e a proximidade do evento. Assistir a um ícone global como Mohamed Salah naturalmente eleva os preços devido ao grande volume de interesse.

Categoria 3 (Mais barata): Esses assentos geralmente ficam nas arquibancadas superiores ou atrás das traves. Embora os preços oficiais comecem em torno de US$ 70, a alta demanda pelos jogos do Egito faz com que, atualmente, esses ingressos estejam sendo vendidos no mercado secundário por valores entre US$ 180 e US$ 400.

Esses assentos geralmente ficam nas arquibancadas superiores ou atrás das traves. Embora os preços oficiais comecem em torno de US$ 70, a alta demanda pelos jogos do Egito faz com que, atualmente, esses ingressos estejam sendo vendidos no mercado secundário por valores entre US$ 180 e US$ 400. Categoria 2: Oferecem um ótimo equilíbrio entre preço e visão, geralmente localizados nos cantos ou nas seções do meio do estádio. Espere pagar entre US$ 450 e US$ 900.

Oferecem um ótimo equilíbrio entre preço e visão, geralmente localizados nos cantos ou nas seções do meio do estádio. Espere pagar entre US$ 450 e US$ 900. Categoria 1: A experiência premium. Esses assentos ficam ao longo das laterais do campo e oferecem a melhor visão das jogadas mágicas de Salah pela lateral. Os preços podem variar de US$ 1.200 a mais de US$ 3.000 para jogos de grupos de destaque.

A experiência premium. Esses assentos ficam ao longo das laterais do campo e oferecem a melhor visão das jogadas mágicas de Salah pela lateral. Os preços podem variar de US$ 1.200 a mais de US$ 3.000 para jogos de grupos de destaque. Hospitalidade: Para os torcedores que buscam luxo, os pacotes de hospitalidade incluem serviço de catering gourmet e acesso a lounges. Esses pacotes geralmente custam a partir de US$ 1.500 e podem chegar a US$ 15.000 para suítes privativas em estádios como o MetLife ou o SoFi.

A melhor estratégia para economizar é comprar assim que seus planos de viagem forem confirmados. Os ingressos mais baratos são sempre os primeiros a se esgotar, e os preços raramente caem à medida que a data de início do torneio se aproxima.

Como comprar ingressos de hospitalidade para o Egito?

Se você quiser assistir aos Faraós com estilo, há vários níveis de hospitalidade disponíveis para a Copa do Mundo de 2026:

Match Club: Este é o nível básico de hospitalidade, oferecendo um assento da categoria premium, além de acesso a um menu tipo delicatessen e a áreas de bar comuns antes e depois do jogo.

Este é o nível básico de hospitalidade, oferecendo um assento da categoria premium, além de acesso a um menu tipo delicatessen e a áreas de bar comuns antes e depois do jogo. Match Pavilion: Um nível acima, com lounges climatizados, comida de alta qualidade e vistas privilegiadas do estádio. Os preços geralmente começam em torno de US$ 2.500 por partida.

Um nível acima, com lounges climatizados, comida de alta qualidade e vistas privilegiadas do estádio. Os preços geralmente começam em torno de US$ 2.500 por partida. The Pearl Lounge: Localizado em grandes estádios como o MetLife Stadium, oferece o máximo em luxo, incluindo refeições de seis pratos e serviço de concierge dedicado.

Localizado em grandes estádios como o MetLife Stadium, oferece o máximo em luxo, incluindo refeições de seis pratos e serviço de concierge dedicado. Acompanhe seu time: Um pacote de hospitalidade especializado que garante a você um assento VIP para todos os três jogos da fase de grupos do Egito, independentemente da cidade em que forem disputados. Esta é a melhor maneira de acompanhar Salah sem o incômodo de reservas individuais.

O que esperar de Mohamed Salah jogando pelo Egito

Salah tem sido o coração do futebol egípcio há mais de uma década. Sua velocidade, finalização precisa e visão de jogo fizeram dele um pesadelo para os zagueiros da Premier League, e ele traz essa mesma intensidade para a seleção nacional.

Os torcedores podem esperar que Salah assuma seu papel habitual na ala direita, cortando para dentro para soltar seu devastador chute de esquerda. Nesta fase de sua carreira, Salah também se tornou um sofisticado armador, muitas vezes recuando para dar passes em profundidade precisos para os jovens atacantes emergentes do Egito.

Para muitos torcedores nos EUA, Canadá e México, esta será uma oportunidade única na vida de ver um dos maiores jogadores da história do esporte. Espera-se que as partidas do Egito sejam algumas das mais animadas e barulhentas de todo o torneio, repletas de bandeiras, cantos e do carisma inegável do Rei egípcio.