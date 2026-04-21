Como acompanhar a Tunísia na Copa do Mundo de 2026: onde comprar ingressos, voos, fazer reservas e muito mais

As Águias de Cartago estão prontas para alçar voo mais uma vez no cenário mundial na Copa do Mundo da FIFA de 2026.

Após seu desempenho resiliente no Catar, que incluiu uma vitória histórica sobre a França, a Tunísia consolidou sua reputação como um adversário difícil para qualquer potência mundial.

O GOAL oferece o guia definitivo sobre como garantir seus ingressos para os jogos, reservar os melhores voos saindo de Túnis ou Monastir e encontrar a acomodação perfeita para acompanhar a jornada da Tunísia pelo México e pelos Estados Unidos.

Qual é a tabela de jogos da Tunísia na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo Local Ingressos Segunda-feira, 15 de junho Suécia x Tunísia Estádio Monterrey (Guadalupe, MX) Ingressos Domingo, 21 de junho Tunísia x Japão Estádio Monterrey (Guadalupe, MX) Ingressos Sexta-feira, 26 de junho Tunísia x Holanda Estádio Arrowhead (Kansas City, MO) Ingressos

Como conseguir ingressos para os jogos da Tunísia na Copa do Mundo de 2026?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade primária está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber rapidamente:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA e fica aberta até o final da Copa do Mundo.

está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA e fica aberta até o final da Copa do Mundo. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Como comprar passagens aéreas para assistir à Tunísia na Copa do Mundo de 2026?

Viajar da Tunísia implica fazer uma viagem entre o México e os Estados Unidos. A maioria dos torcedores que viajam da Tunísia partirá do Aeroporto Internacional de Túnis-Cartago (TUN), provavelmente fazendo escala em centros de conexão europeus como Paris, Madri ou Frankfurt para chegar à América do Norte.

Monterrey (Jogos 1 e 2): Para as duas primeiras partidas, os torcedores devem voar para o Aeroporto Internacional de Monterrey (MTY). Trata-se de um importante hub no norte do México, com muitas conexões a partir de hubs do Texas, como Houston e Dallas, caso você venha pelos Estados Unidos.

Para as duas primeiras partidas, os torcedores devem voar para o Aeroporto Internacional de Monterrey (MTY). Trata-se de um importante hub no norte do México, com muitas conexões a partir de hubs do Texas, como Houston e Dallas, caso você venha pelos Estados Unidos. Kansas City (Jogo 3): O Aeroporto Internacional de Kansas City (MCI) atende à última partida da fase de grupos. Há voos domésticos frequentes a partir dos principais hubs dos EUA, facilitando o acesso após a passagem pelo México.

Recomendamos usar o Skyscanner para acompanhar as quedas de preço. Companhias aéreas como Air France, Lufthansa e United são opções populares para a viagem com várias etapas da Tunísia para a América do Norte.

Quanto custam os voos para a Copa do Mundo de 2026?

Espera-se que os custos de viagem durante o verão de 2026 sejam altos. Os voos de Túnis para o México ou os EUA geralmente variam de US$ 1.100 a US$ 1.800 durante o torneio. É essencial reservar com antecedência para garantir as melhores tarifas.

Data Partida de Partindo para Custo estimado (USD) 13 de junho Túnis (TUN) Monterrey (MTY) $1.200 23 de junho Monterrey (MTY) Kansas City (MCI) $250 29 de junho Kansas City (MCI) Túnis (TUN) $1.350

Onde se hospedar para os jogos da Tunísia na Copa do Mundo de 2026?

Com jogos em duas regiões muito diferentes, os torcedores devem procurar acomodações que ofereçam flexibilidade.

Monterrey (Jogos 1 e 2)

O Estádio de Monterrey está localizado em Guadalupe. Hospedar-se na área de San Pedro Garza García oferece hotéis de alto padrão e um ambiente seguro, enquanto o centro de Monterrey proporciona uma atmosfera mais agitada, com acesso mais fácil ao transporte público e aos pontos turísticos locais.

Kansas City (Jogo 3)

O Arrowhead Stadium fica um pouco mais longe do centro da cidade. Hospedar-se no Power & Light District, no centro de Kansas City, mantém você perto do FIFA Fan Festival, enquanto ficar perto do Country Club Plaza oferece uma estadia mais pitoresca com ótimas opções gastronômicas.

Logística local: como se locomover na América do Norte

Para se locomover nos dias de jogo no México e nos EUA, é necessário conhecer bem a região:

Serviços de transporte compartilhado: Tanto o Uber quanto o Lyft são essenciais nos EUA. Em Monterrey, o Uber está amplamente disponível e é mais seguro do que os táxis de rua para visitantes internacionais.

Tanto o Uber quanto são essenciais nos EUA. Em Monterrey, o Uber está amplamente disponível e é mais seguro do que os táxis de rua para visitantes internacionais. Transporte público: Monterrey possui um sistema de metrô limpo (Metrorrey) que é útil, embora o tráfego em direção ao estádio ainda seja intenso. O transporte público de Kansas City é limitado, portanto, os serviços de carona compartilhada são a principal opção.

Como ficar conectado durante a Copa do Mundo na América do Norte?

Viajar entre o México e os Estados Unidos significa que você precisa de um plano de dados que funcione além das fronteiras. Manter-se conectado é fundamental para apresentar seu ingresso digital na entrada ou chamar um serviço de carona compartilhada após a partida. Para evitar contas de roaming exorbitantes da sua operadora local, um eSIM é a melhor opção.

Com o eSIM.sm, você pode obter 1 GB de dados por 7 dias a partir de apenas US$ 3. Ele é facilmente ativado por meio de um código QR, para que você possa ficar online assim que chegar em Monterrey ou Kansas City. Você pode recarregar seus dados facilmente se precisar de mais enquanto acompanha os Eagles durante o torneio.

Jogadores-chave da Tunísia a serem observados na Copa do Mundo: