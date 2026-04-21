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Como acompanhar a Argélia na Copa do Mundo de 2026: onde comprar ingressos, voos, fazer reservas e muito mais

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Tudo o que você precisa saber para garantir seus ingressos para os jogos da seleção nacional de futebol da Argélia em 2026

As Raposas do Deserto estão de volta e prontas para conquistar o cenário mundial. Após um período de reconstrução e uma acirrada campanha de qualificação, a Argélia garantiu sua vaga na Copa do Mundo da FIFA 2026. 

Com o início da primeira Copa do Mundo de 48 seleções na América do Norte, a Argélia busca superar sua histórica campanha de 2014, quando chegou às oitavas de final, e provar que pertence à elite mundial.

O GOAL traz o guia definitivo sobre como garantir seus ingressos para os jogos, reservar os melhores voos saindo de Argel ou Oran e encontrar a acomodação perfeita para a jornada da Argélia pelas cidades-sede da América do Norte.

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Qual é a tabela de jogos da Argélia na Copa do Mundo de 2026?

DataJogo (hora local)LocalIngressos
Quarta-feira, 17 de junhoArgélia x Dinamarca (16h)MetLife Stadium (East Rutherford, NJ)Ingressos
Segunda-feira, 22 de junhoArgélia x Equador (19h)Estádio SoFi (Inglewood, CA)Ingressos
Sábado, 27 de junhoCoreia do Sul x Argélia (17h)BC Place (Vancouver, BC)Ingressos

Como conseguir ingressos para os jogos da Argélia na Copa do Mundo de 2026?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber rapidamente:

  • A fase de vendas deúltima hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA e estará disponível até o final da Copa do Mundo.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

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Como comprar passagens aéreas para assistir à Argélia na Copa do Mundo de 2026?

Acompanhar a Argélia pela América do Norte é uma empreitada de viagem ambiciosa. Os torcedores que viajam da Argélia provavelmente embarcarão no Aeroporto Houari Boumediene (ALG), em Argel. 

Como não há voos diretos para muitas dessas cidades-sede, a maioria dos torcedores fará conexão em grandes aeroportos europeus, como Paris (CDG), Londres (LHR) ou Istambul (IST).

  • Nova York/Nova Jersey (Jogo 1): Voe para o Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK) ou para o Aeroporto Internacional Newark Liberty (EWR).
  • Los Angeles (Jogo 2): Voe para o Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX).
  • Vancouver (Jogo 3): Aeroporto Internacional de Vancouver (YVR).

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Como ficar conectado durante a Copa do Mundo?

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Jogadores-chave da Argélia na Copa do Mundo a serem observados:

  • Rayan Aït-Nouri: O lateral dinâmico.
  • Ismaël Bennacer: O comandante do meio-campo.
  • Mohamed Amoura: Um atacante veloz como um raio.
  • Farès Chaïbi: Presença criativa.