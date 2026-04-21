Como acompanhar a Argélia na Copa do Mundo de 2026: onde comprar ingressos, voos, fazer reservas e muito mais

As Raposas do Deserto estão de volta e prontas para conquistar o cenário mundial. Após um período de reconstrução e uma acirrada campanha de qualificação, a Argélia garantiu sua vaga na Copa do Mundo da FIFA 2026.

Com o início da primeira Copa do Mundo de 48 seleções na América do Norte, a Argélia busca superar sua histórica campanha de 2014, quando chegou às oitavas de final, e provar que pertence à elite mundial.

O GOAL traz o guia definitivo sobre como garantir seus ingressos para os jogos, reservar os melhores voos saindo de Argel ou Oran e encontrar a acomodação perfeita para a jornada da Argélia pelas cidades-sede da América do Norte.

Qual é a tabela de jogos da Argélia na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Argélia x Dinamarca (16h) MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) Ingressos Segunda-feira, 22 de junho Argélia x Equador (19h) Estádio SoFi (Inglewood, CA) Ingressos Sábado, 27 de junho Coreia do Sul x Argélia (17h) BC Place (Vancouver, BC) Ingressos

Como conseguir ingressos para os jogos da Argélia na Copa do Mundo de 2026?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber rapidamente:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA e estará disponível até o final da Copa do Mundo.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA e estará disponível até o final da Copa do Mundo. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Como comprar passagens aéreas para assistir à Argélia na Copa do Mundo de 2026?

Acompanhar a Argélia pela América do Norte é uma empreitada de viagem ambiciosa. Os torcedores que viajam da Argélia provavelmente embarcarão no Aeroporto Houari Boumediene (ALG), em Argel.

Como não há voos diretos para muitas dessas cidades-sede, a maioria dos torcedores fará conexão em grandes aeroportos europeus, como Paris (CDG), Londres (LHR) ou Istambul (IST).

Nova York/Nova Jersey (Jogo 1): Voe para o Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK) ou para o Aeroporto Internacional Newark Liberty (EWR).

Voe para o Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK) ou para o Aeroporto Internacional Newark Liberty (EWR). Los Angeles (Jogo 2): Voe para o Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX).

Voe para o Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX). Vancouver (Jogo 3): Aeroporto Internacional de Vancouver (YVR).

Como ficar conectado durante a Copa do Mundo?

Viajar entre os EUA e o Canadá significa que você precisa de um plano de dados que cubra vários países para evitar altas tarifas de roaming.

Com o eSIM.sm, você pode obter 1 GB de dados por 7 dias a partir de apenas US$ 3.

Jogadores-chave da Argélia na Copa do Mundo a serem observados: