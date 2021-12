Como a Premier League voltou a ter jogos adiados por surto de Covid-19

Quase dois anos depois, o futebol volta a ser ameaçado pela pandemia de coronavírus Covid-19. A Premier League já teve que adiar alguns jogos do mês de dezembro, uma vez que os casos no Reino Unido voltam a crescer com a chegada da variante Ômicron.

Na semana dos dias 6 a 12 de dezembro, a Premier League registrou o maior número de testes positivos da temporada - foram 42 contra 12 da semana anterior -, mesmo com 69% dos jogadores haviam sido totalmente vacinados, e 81% tendo recebido sua primeira dose. Entre os clubes, Tottenham, Manchester United, Leicester, Watford, Aston Villa, Brighton e Norwich City registram alguns casos positivos entre jogadores e membros da equipe.

Assim, como forma de precaução, a FA, organizadora do Campeonato Inglês, começou a adiar alguns jogos - até o momento já foram três partidas suspensas.

12 de dezembro - Brighton x Tottenham

14 de dezembro - Brentford x Manchester United

15 de dezembro - Burnley x Watford

Quais são as regras da Premier League sobre cancelamento devido à Covid-19?

De acordo com o regulamento da Premier League, uma partida só pode ser reagendada em "circunstâncias excepcionais". Assim, as decisões são tomadas a partir da análise de cada caso para cada um dos clubes, sem que haja uma regra que determine se uma partida vai ou não ser cancelada ou adiada.

No entanto, após o cancelamento de Brentford x Manchester United, a Premier League declarou que tomará novas "medidas de emergência" para combater a propagação da Covid-19. Agora, os jogadores e funcionários da liga terão que ser testados todos os dias para terem acesso aos campos de treinamento. Além disso, o PCR deve ser realizado pelo menos duas vezes por semana.

"Com a saúde dos jogadores e da equipe como prioridade, e à luz do recente aumento de casos da Covid-19 em todo o país, a Premier League reintroduziu Medidas de Emergência. Estas incluem protocolos como testes mais frequentes, uso de coberturas faciais dentro de casa, observando o distanciamento social e limitando o tempo de tratamento", disse a Premier League no comunicado de adiamento do jogo entre Brentford e Manchester United.