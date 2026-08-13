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Comitê de arbitragem: passo de escalada no conflito entre Liverpool e Arsenal

Premier League
Liverpool
Arsenal
V. Joseph
England

Liverpool e Arsenal se encaminham para um comitê de arbitragem, após não conseguirem chegar a um acordo sobre o valor da compensação devida pelo jovem jogador Vincent Joseph, de 16 anos.

O jornal Daily Mail informou que Joseph, que atuou pelo time sub-18 do Liverpool, deixou o clube no mês passado, apesar de a agremiação ter oferecido ao jogador uma bolsa de estudos, que deveria ter sido assinada até o dia 1º de julho.

O jogador recusou a oferta, diante do interesse de vários clubes, entre eles Manchester United, Chelsea, Bayern de Munique e Borussia Dortmund.

Mas o Arsenal, campeão da Premier League, foi quem conseguiu vencer a disputa para garantir a contratação de Vincent Joseph.

Desde então, o Arsenal entrou em negociações com o Liverpool sobre o valor da compensação, mas os dois clubes não conseguiram chegar a um denominador comum. 

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Diante do atual impasse, as duas partes se encaminham para um comitê de arbitragem que definirá o valor da compensação devida ao Liverpool.

O último jogador adolescente a deixar o Liverpool para se juntar a outro clube da Premier League foi Isaac Mabaya.

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