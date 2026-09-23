Poucos dias depois de se transferir gratuitamente do Lens para o clube saudita Neom, Malang Sarr viveu uma situação grave na cidade espanhola de Marbella, onde foi confrontado dentro de um hotel por um grupo de homens enviados por um de seus ex-agentes.

O zagueiro do Neom, de 27 anos, foi vítima daquilo que o jornal "L'Équipe" descreveu como uma "emboscada" durante o verão, quando sua equipe estava hospedada em um luxuoso hotel cinco estrelas em Marbella, durante o período de preparação realizado entre 10 e 31 de julho.

Segundo as informações divulgadas pelo "Le Parisien" a partir do L'Équipe, o incidente ocorreu poucos dias depois de Sarr assinar com o Neom, quando um grupo de homens franceses se dirigiu ao salão do restaurante reservado à delegação da equipe saudita para procurá-lo. Em seguida, os homens ameaçaram algumas testemunhas, antes de levarem o jogador à força e lhe darem um tapa na escada que dava acesso ao bar, onde o grupo travou uma discussão acalorada e em tom elevado, o que provocou o choque de quem estava no local.

Sarr, por sua vez, havia afirmado ao "L'Équipe" que não sofreu nenhuma agressão, enquanto vários hóspedes do hotel relataram ter presenciado a discussão tensa nas proximidades do bar.

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Uma comissão que acendeu a desavença

O pano de fundo do episódio remonta a uma disputa financeira, já que um dos ex-agentes de Sarr se sentiu prejudicado após a transferência do jogador para o Neom, em um negócio que renderá ao zagueiro francês cerca de 15 milhões de euros líquidos após os impostos, entre salários e bônus.

O ex-agente, que não recebeu nenhuma comissão, considerou que seu papel na concretização do negócio merecia uma recompensa financeira, e ficou insatisfeito com a perda dessa grande oportunidade financeira. Em contrapartida, Sarr se recusou a pagar qualquer indenização financeira, apesar da pressão a que foi submetido, de acordo com o que noticiou o jornal.

As pessoas que invadiram o hotel deixaram o local após perceberem a presença de câmeras de vigilância no interior, e isso poucos minutos antes da chegada da polícia espanhola.

Sarr não apresentou queixa a respeito do ocorrido e deu continuidade normal à sua trajetória, tornando-se um dos elementos fundamentais na equipe do técnico Christophe Galtier no Neom, tendo disputado por completo as oito partidas da equipe saudita desde o início da temporada.