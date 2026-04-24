Comissão emite parecer severo sobre o árbitro após o polêmico incidente envolvendo Brobbey

Brian Brobbey deveria ter recebido um cartão vermelho pela falta cometida contra Cristian Romero durante a partida contra o Tottenham Hotspur (vitória por 1 a 0), segundo a decisão do Key Match Incident Panel da Premier League.

Há duas semanas, as duas equipes se enfrentaram no Stadium of Light. O Sunderland acabou vencendo a partida por 1 a 0 graças a um gol de Nordi Mukiele, mas após o jogo o assunto principal foi a falta cometida pelo ex-jogador do Ajax Brian Brobbey sobre Romero.

O forte atacante deu uma empurrada nas costas do capitão do clube do norte de Londres, fazendo com que o argentino colidisse violentamente com Antonín Kinský, o goleiro reserva do Tottenham.

Ambos os jogadores permaneceram no chão por algum tempo. O goleiro foi atendido e voltou a jogar após uma longa interrupção. Para Romero, porém, foi o fim da linha: o zagueiro saiu de campo em lágrimas. Ele acabou sofrendo uma pequena ruptura no ligamento medial do joelho, o que o deixará fora de ação nesta temporada e coloca em dúvida sua participação na Copa do Mundo.

Brobbey já tinha recebido um cartão amarelo antes do incidente, mas o árbitro Rob Jones não mostrou ao holandês o segundo cartão da tarde. Brobbey pôde permanecer em campo — algo que não deveria ter acontecido, segundo o painel.

Há alguns anos existe na Inglaterra o KMI Panel, uma organização independente que analisa e avalia as decisões dos árbitros da Premier League. Eles chegaram à conclusão de que Jones deveria ter intervindo.

Não foi a primeira decisão errada do árbitro, segundo o painel. Das 42 decisões incorretas relatadas até agora, Jones esteve envolvido em nada menos que dez delas.