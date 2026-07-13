“Cometa suicídio, seu idiota”... Sorloth recebe mensagens de ameaça

Lena Selnes, companheira do atacante norueguês Alexander Sørloth, decidiu tomar medidas legais após receber mensagens ofensivas por e-mail e nas redes sociais.

Após a eliminação da seleção da Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo pela Inglaterra, Lina Selnes se viu obrigada a quebrar o silêncio por meio de sua conta no Instagram para responder à onda de ódio que teve como alvo seu companheiro e jogador da seleção, Alexander Sørloth.

Selnes, que tem mais de 40 mil seguidores, publicou exemplos das mensagens ofensivas que recebeu por meio do recurso “Stories”, nas quais se lia: “Por favor, se mate, seu idiota!” e “Diga ao seu namorado para sair da Noruega e pular de um penhasco!”

Selnes, mãe dos dois filhos de Sorloth, comentou o incidente, segundo o site norueguês “tv2”: “A Copa do Mundo traz muita alegria, mas também traz consigo uma grande quantidade de ódio”.

E acrescentou: “Eu não queria dar atenção a esses comentários, mas depois de mensagens desse nível, ficou impossível ficar calada”.

E ressaltou: “Espero que todos pensem bem antes de escrever comentários como esses, sejam quais forem as circunstâncias”.

Por sua vez, Ståle Solbakken, técnico da seleção norueguesa, condenou veementemente essa campanha, descrevendo o ocorrido como “trágico” e acrescentando: “Essa é a realidade que vivemos hoje”.

E continuou: “É por isso que aconselho os jovens jogadores a se manterem o mais longe possível das redes sociais”.

Vale lembrar que Sorloth foi titular em todas as partidas da Noruega na Copa do Mundo, com exceção do confronto contra a França, e foi substituído durante a derrota para a Inglaterra; o atacante não conseguiu marcar nenhum gol durante o torneio.

https://www.instagram.com/lenaselnes/?hl=ar