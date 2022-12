Comemoração de Martínez após título é chamada de "estúpida" por técnico do Crystal Palace

Ex-jogador francês acredita que o goleiro da Argentina exagerou na celebração ao vencer a França na final da Copa do Mundo 2022

Técnico do Crystal Palace, o francês Patrick Vieira se incomodou com a celebração de Emiliano Martínez no título da Argentina diante da França, na Copa do Mundo 2022. Ele crê que a forma de comemorar do atleta foi "estúpida" e manchou o triunfo dos sul-americanos.

O goleiro foi preponderante para o título argentino. Ele defendeu finalização de Randal Kolo Muani no último minuto da prorrogação e, na disputa de pênaltis, defendeu a cobrança de Kingsley Coman.

Ao ganhar a Luva de Ouro, prêmio concedido ao melhor goleiro da competição, ele fez um gesto obsceno para a arquibancada. Em Buenos Aires, durante o desfile dos campeões, o atleta ironizou Kylian Mbappé, vice-campeão mundial.

"Algumas das imagens que vi do goleiro argentino acho que mancham um pouco o que a Argentina conquistou na Copa do Mundo. Acho que eles realmente não precisavam disso. Às vezes, você não pode controlar as decisões emocionais das pessoas. Mas foi uma decisão estúpida de Martinez fazer aquilo", afirmou Patrick Vieira, campeão do mundo com a França em 1998.