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Lionel Messi Argentina 2026Getty Images

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Comemoração de Messi gera polêmica... Mensagem de 2022 se repete antes da final da Copa do Mundo

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Será que é um amuleto da sorte?

A Argentina chegou à final da Copa do Mundo de 2026 após uma emocionante virada contra a Inglaterra por 2 a 1, em uma partida em que Lionel Messi virou o jogo com dois passes decisivos, levando a seleção de seu país a um confronto mundialmente aguardado contra a Espanha no próximo domingo, em uma final considerada a mais simbólica da história do torneio.

Após a classificação, o astro argentino publicou uma mensagem comemorativa em sua conta oficial no Instagram, que conta com mais de 513 milhões de seguidores, para celebrar a chegada à final, No entanto, os usuários das redes sociais notaram um detalhe chamativo: Messi repetiu a mesma mensagem e a mesma redação que usou em 2022, após a vitória sobre a Croácia na semifinal da Copa do Mundo do Catar.

Parece que o capitão da Argentina, apesar de sua enorme influência e posição excepcional, optou por seguir o mesmo ritual que o levou à conquista do título na edição anterior, em uma referência que alguns interpretam como uma tentativa de repetir o mesmo cenário de sorte que lhe rendeu a primeira Copa do Mundo de sua carreira, desta vez diante de uma seleção espanhola forte e coesa.

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A final deste domingo ganha um caráter histórico especial, já que reunirá o passado, o presente e o futuro do Barcelona. O confronto colocará Lionel Messi, de 39 anos, frente a frente com Lamine Yamal, o jovem talento espanhol de apenas 19 anos, em um dos confrontos entre gerações mais aguardados dos últimos anos.

O simbolismo do encontro é reforçado pela foto icônica que os uniu em 2007, quando Messi apareceu segurando o menino Lamine Yamal durante um evento beneficente organizado pelo FC Barcelona. Cerca de duas décadas depois desse momento, os dois se encontram no maior palco do futebol mundial para disputar o título de novo campeão da Copa do Mundo.

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